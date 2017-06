(fair-NEWS)

"Ein Gespenst geht um in der Welt - das Gespenst der Digitalisierung."Wem dieser Satz in ähnlicher Form geläufig ist mag sich wundern über die Frechheit des gezogenen Vergleichs. Doch jene welche das Original nicht kennen werden wohl innerlich bejahen und zugeben, dass sich die Welt in den letzten Jahrzenten in merklich Exponentiellem Ausmaße verändert hat. Eine rasant fortschreitende Digitalisierung vernetzt den Globus, macht ihn kleiner, schneller, optimiert Arbeitsprozesse und wurde Grundlage für Informationsaustauch, Innovation und Grenzen überschreitendes Arbeiten.Gewiss war diese Veränderung für viele Menschen in gleicherweise beängstigend wie Faszinierend. Diskussionen entbrannten, Rechte wurden verletzt und gefordert doch eines war und ist bis heute unumgänglich, der Vorgang als solches fließt nur in eine Richtung und er fließt stetig.Wir welche heute in den Unternehmen dieser Welt sitzen haben es uns zu eigen gemacht das fortlaufende geschehen als Chance zu betrachten. Firmen wie Apple brachten das Smartphone und Facebook verband und verändert die Welt der Privaten Haushalte.Eben jene Erfolgsgeschichten sind es welche uns hellhörig machen sollten, denn die schiere Masse an Menschen welche heutzutage zu jeder Tages und Nachtzeit über nur einen Mausklick zu erreichen sind eröffnet für die Unternehmen dieser Welt Dimensionen gemessen in Absatzmärkten und Marketing.Doch auch in diesen Dimensionen liegt das eigentliche Potenzial nicht beim Verbraucher, sondern bei den Unternehmen selbst.Der Schlüssel - Synergien durch Netzwerkpartnerschafften im Bereich B2B.Eine vernetze Welt der Privathaushalte und Privatpersonen mag beeindrucken doch wirken jene in der Regel nicht aktiv auf die Erschaffung eines Produktes, Dienstleistung sprich Mehrwertes hin.Die Firmen dieser Welt und „Human-Ressources“ welche in ihnen Leben jedoch befinden sich im täglichem Bestreben nach Selbstoptimierung, Kundenorientierung und Wachstum.Ein bestreben welches gefördert durch Netzwerkpartnerschafften das Potenzial besitzen kann die Ideen der Zukunft in die Gegenwart zu holen.Denn das, dass ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, ist nicht nur seit langem empirisch Psychologisch fundiertes Faktum sondern vielmehr eine Erfahrung welche Erfolgreiche Geschäfte und deren Führer seit langem verinnerlicht haben.So führt der Austausch von Knowhow, das teilen von Ideen und das gemeinsame erarbeiten von Konzepten in „Denkfabriken“ zu einer Innovationskraft die seines gleichen sucht. Denn während das Einleitende Zitat in der Originalfassung zu Beginn dieses Textes in damaliger Zeit die Utopie ankündigte, ist die Utopie der Digitalisierung längst Realität.Die Webdesign Agentur Belsignum aus München in dessen Namen ich dieses hier schreiben darf hat oben genanntes Potenzial erkannt und sich zur Aufgabe gesetzt die bereits stattfindende Zukunft als eben jene Chance zu nutzen welche sie ist.Gemeinsam vernetzen und fördern wir unsere Potenziale mit einer Vielzahl an Partnern im stetigen Bestreben danach Mehrwert zu liefern und immer neu zu definieren.Mit freundlichen Grüßen,Timo KühnT.A.K.



Bildinformation: Belsignum Webagentur München