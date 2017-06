Was unterscheidet Matratzen aus Kaltschaum, Bio-Kaltschaum und Naturlatex

(fair-NEWS)

Im folgenden betrachten wir die Unterschiede der Matratzenart Kalt- und Biokaltschaum sowie Naturlatex. Im allgemeinen wird im konventionellen Handel immer von Kaltschaummatratzen gesprochen. Diese Matratzenart besteht in der Regel im Kern aus den Materialien PUR -Kaltschum oder aus einem Visco-Kern. Der Kern aus Kaltschaum kann dann mit unterschiedlichen Stoffen überzogen werden, die einen Schutz bieten und gleichzeitig zusätzlichen Eigenschaften für einen noch höheren Komfort mitbringen können. So findet man beispielsweise Matratzenüberzüge aus Schaf oder Lammfell, Baumwolle oder Kunstfasern zur Wärmeisolierung. Mit solchen Bezügen kann die Matratze je nach den Bedingungen der Jahreszeit gewendet werden, z.B. spendet das Lammfell im Winter zusätzliche Wärme. Zusätzlich sind bei den Matratzen aus Kaltschaum folgende Eigenschaften entscheidend, wie unter anderem das Raumgewicht.Unter dem Raumgewicht versteht man das Gewicht (in kg) an Kaltschaum, das sich auf einen Kubikmeter erstreckt, das Gewicht wird vor der Verarbeitung zur Matratze gemessen. Generell gilt dabei die Faustregel: Je dicker/schwerer der Schaumstoff ist (=je höher das Raumgewicht), umso langlebiger ist die Matratze. Ein anderer Aspekt stehlt die Stauchhärte dar.Dieser Begriff bezieht sich auf den Druck, der erforderlich ist, um einen Schaumblock im unverarbeiteten Zustand um 40 % einzudrücken. Auch hier gibt es eine Faustregel: Je höher die Stauchhärte ist, umso härter wird die Matratze (=höherer Härtegrad). Konventionelle Naturlatex Matratzen ( d.h. maximal 30 % Naturkatschuk und der Rest ist Syntheselatex) weisen ein geringeres Feuchtigkeitstransportvermögen und eine schlechtere Belüftung auf. Naturlatex Matratzen aus 100 % Naturkautschuk dagegen garantieren eine gute Belüftung, weil hier ausschließlich Naturmaterialien aus Eiweißfaser aufgeschäumt werden. Eine Naturlatex Matratze passt sich punktgenau der Form Ihres Körpers an. Kaltschaum Matratzen haben zudem einen deutlich höheren Energieverbrauch zur Folge, eine Naturlatexmatratze nur ca. 10 % der Energie, welche für die Herstellung einer Kaltschaumvariante benötigt wird. Kaltschaum besteht zu 2/3 aus Polyolen (Öl-Anteil) und zu 1/3 aus Isocyanaten. Bei Bio-Kaltschaum wird ein Teil der Polyole durch Sonnenblumen-Öl ersetzt. Diese Matratzenart ist für alle Personen geeignet die gerne mittelweich bis mittelfest liegen wollen und eine punktelastische Matratze wünschen. Sie ist für alle Schlafpositionen geeignet.