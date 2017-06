Stauraum unter dem Boxspringbett oder Wasserbett - Bei Dormito elegant und praktisch

(fair-NEWS)

In vielen neumodischen Schlafzimmern ist nur wenig Raum, um Kleinigkeiten, wie Bettwäsche, Handtücher etc. unterzubringen. Es ist also logisch, den Raum unter dem Bett zu nuten. Bei Dormito Schlafsystemen erhält man zu relativ geringen Preisen ein Boxspring-Bett mit Bettkasten, das reichlich Stauraum bietet. Das Bettkasten System erspart die Anschaffung anderer Möbel, wie zum Beispiel mehrerer Kommoden.Daher entscheiden sich viele Kunden vorzugsweise für ein Schubladenpodest bzw. für Bettkästen. Häufig stehen bis zu 4 große Schubladen zur Verfügung, um sein „Hab und Gut“ sachgemäß zu verstauen. Man findet sie spielend wieder und der unbeliebte Hausstaub hat hierbei keine Chance. Denn teilweise wird bei innovativen Anbietern ein Filtergewebe eingesetzt, was die Flüssigkeit transportiert, den Staub jedoch zurückhält.Auf die Größe kommt es auch bei einem Bett mit Schubkästen an. Ein Schubladenpodest lässt sich meistens ab einer Gesamtbreite von 140cm auswählen. Allerdings hätte man in diesem Szenario wahrscheinlich nur zwei Schubkästen. Ab einer Breite von 160cm kommt man dann in den Genuss von maximal vier Schüben. Ein Kopfteil dazu ist zwar keine Pflicht, komplettiert jedoch erst ein Bett so richtig.Auf dem Schubladen-Bettkasten liegt dann entweder ein Boxspring-Bett oder ein Wasserbett. Das Wasserbett ist von Natur aus auf Sie zugeschnitten. Es gibt jedoch auch Boxspringmatratzen, die diesen Luxus ermöglichen, die EINE perfekte Matratze für sich zu finden.Heute bieten sehr viele Hersteller an, deren Matratze ausgiebig zu testen (30, 50 oder 100 Tage zum Beispiel). Jedoch wäre eine Boxspringmatratze, die man nachbessern kann und nicht in einem Stück zurücksenden muss, eine wahre Wonne. Abgerundet mit den dazugehörigen Schubladenpodest hätte und man für sich das ideale Bett gefunden.In der heutigen Zeit ist das alles keine Unmöglichkeit mehr. Man sollte sich vorher informieren. In erster Linie tut man dies über das Internet. Der oder diejenigen, die nach Boxspringbett- / Matratze mit Schubläden suchen, werden verwundert sein, was man alles findet.Weitere Information https://www.dormito.de