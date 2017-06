Eine internationale Studie über die Essenz des Lebens - Beziehungen mit Frauen ohne den Verstand zu verlieren

(fair-NEWS)

Wien, (20. Juni 2017) - Über 300 Fragen die weltweit gestellt werden, sollen die internationalen Unterschiede in den Themen Flirt, Sex und Liebe aufdecken. Damit ist dies die inhaltlich und geographisch umfangreichste Studie dieser Art. Gleichzeitig sollen auch die Ursachen von den weltweit stark gestiegenen Scheidungsraten aufgezeigt werden. Anhand der gestellten Fragen sind auch sehr spannende Ergebnisse zu erwarten!Die Globalisierung führt zu verstärktem Austausch der Kulturen. Menschen verlassen ihre Heimat um fernab einem Beruf nachzugehen. Die vorliegende Studie zum Thema „Flirt-Sex-Love” soll daher auch die unterschiedlichsten Erwartungen der Kulturen abklären. Nachdem meist von den Männern die Initiative erwartet wird, soll die Studie den Männern helfen, besser auf die Wünsche und Erwartungen von Frauen einzugehen.Dazu ist es wichtig, die Vorstellungen von Männern und Frauen zu kennen und Unterschiede, Stolpersteine und Erfolgsrezepte aufzuzeigen. Die Ergebnisse sollen einen Leitfaden zum glücklichen Zusammenleben von Mann und Frau liefern. Frauen und Männer sind daher eingeladen, an dieser anonymen Studie teilzunehmen und die Studie auch im Freundeskreis zu bewerben.Mehr auf: https://flirt-sex-love.info Eine Zusammenfassung der Studie wird den interessierten TeilnehmerInnen und Medien zur Verfügung gestellt.Über die ARGE Flirt-Sex-Love:Die Arbeitsgemeinschaft beschäftigt sich mit den Problemen des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau. Die weltweit steigenden Scheidungsraten zeigen die Notwendigkeit auf, diese Thematik im Rahmen einer Studie seriös, unabhängig und international zu behandeln.###Mehr Informationen für die Presse:Der Fragebogen steht zum Dowload in gängigen Dateiformaten zur Verfügung (txt, doc, pdf).Eine Zusammenfassung der Studie wird den interessierten Medien auf Anforderung zur Verfügung gestellt.Zur Veröffentlichung, honorarfrei.Belegexemplar oder Hinweis bei Veröffentlichung erbeten.Schlagwörter:Dating, Flirt, Sex, Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Trennung, Scheidung



Bildinformation: Eine internationale Studie über die Essenz des Lebens - Beziehungen mit Frauen ohne den Verstand zu verlieren