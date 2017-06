Attraktive Arbeitgeber 2017 – eine Genderfrage?

(fair-NEWS)

Nach wie vor spielt die Geschlechterfrage auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt und in den Nachrichten eine wichtige Rolle. Dabei liegt der Fokus oft auf der Frauenquote in bestimmten Berufsfeldernund der Führungsebene sowie dem Unterschied hinsichtlich des Gehalts.Auch in der »Attraktiven Arbeitgeber Studie 2017« ist wieder gut zu sehen, dass die Geschlechterrolle keinen großen Einfluss auf das Ranking der »Attraktiven Arbeitgeber« hat. Unabhängig vom jeweiligen Geschlecht, dominiert nach wie vor die Automobilbranche in den Studienergebnissen.TOP 15 Attraktiven Arbeitgeber der FrauenArbeitgeber aus verschiedensten Branchen sind in den Top 15 der Frauen vertreten und stellen für die Befragten die momentan attraktivsten Arbeitgeber dar. Die zukünftigen weiblichen Fach- und Führungskräfte orientieren sich somit an keiner bestimmten Branche oder Produktpalette eines Unternehmens.Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und MännernDie Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern in Deutschland sind kein Geheimnis.Oft verdienen Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld als ihre männlichen Kollegen,ein Trend der im Laufe der Jahre zuzunehmen scheint. Auch in dieser Auswertung der Gehaltsvorstellungen von Männern und Frauen erkennt man deutliche Unterschiede.Mit knapp 30% haben beide Gruppen die stärkste Gehaltsklasse gewählt, einziger Unterschied,die Höhe des Gehalts: Der Großteil der weiblichen Befragten stufen sich mit ihrem Gehaltswunsch zwischen 35.000 - 40.000 Euro ein.Demgegenüber hegen die meisten Männer einen Gehaltswunsch von 45.000 und 50.000 Euro im Jahr – die zweithöchste Gehaltsklasse in dieser Umfrage.Gehaltsfrage Arbeitnehmer vs. Arbeitgeber auf www.berufsstart.de/einstiegsgehalt/ : Die Unterschiede zwischen Erwartungen und Wünschen der Absolventen und Studenten und den Gehaltshöhen, die Unternehmen zahlen sind spannend.Die Studie inkl. Ranking der TOP 100 Attraktiven Arbeitgeber kann über info@berufsstart.de angefordert werden.Passend zur Gehaltsfrage können Sie alle Themen rund um das Einstiegsgehalt im Ratgeber „Berufsstart Gehalt“ nachlesen.Zum eBook: www.berufsstart.de/einstiegsgehalt/ebook.php



Bildinformation: Einstiegsgehalt Berufsstart