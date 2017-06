Fans von Zuma Frog können aufpassen

(fair-NEWS)

Mit der neu eröffneten Website können sie in die magische Welt der schlangen Straßen und mehrfarbigen Bälle tauchen, die so schnell wie möglich aus dem Bildschirm beseitigt werden sollten, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Seiten enthalten wunderschöne Sammlung von Spielen, die irgendwie mit berühmten Stein Zuma verwandt sind. Zuerst einmal können Sie hier die bekanntesten Spiele finden, die keine Präsentationen benötigen. Sie sind Zuma und Zuma's Revenge, die Instant-Klassiker von beiläufige Spiele wurde. Andere Anwendungen, die Zuma als Prototyp haben, werden die Benutzer zu weitem Indien, zum alten Ägypten und sogar zum Öffnen des Meeres - zum Königreich der verzweifelten Piraten bringen. Einige Spiele helfen Ihnen bei der Bekanntschaft mit einigen Tieren: Dolphin Pop, Känguru oder Fruit Twirls spielen, werden die Benutzer charmante Delphine, fröhliche Affen und schnelle Känguru treffen, und alle von ihnen wie verbringen Zeit spielen Spiel.Vor der Verwendung von Portal http://Spiele.OnlineZuma.com , sollte der Benutzer überprüfen, ob seine Maus ordnungsgemäß funktioniert, da die wichtigsten Kontrolle Werkzeug jedes Spiels auf der Website ist die Maus, und manchmal müssen Sie einige Tasten auf der Tastatur. Mit der Maus kann der Spieler die Aufnahmen von mehrfarbigen Raketen aus jeder Kanone reibungslos durchführen und so eine Kombination schaffen. Hauptkriterium ist sehr einfach für die Erinnerung: Anzahl der Elemente der gleichen Farbe sollte nicht weniger als drei, um sie zu verschwinden.Benutzer können alle Spiele spielen, platziert in Internet-Ressource Spiele.OnlineZuma.com absolut kostenlos und ohne Registrierung. Wählen Sie einfach eine spezifische Anwendung, da jeder eine Beschreibung mit Notizen über verschiedene Merkmale hat. Nachdem Spieler seine Erfahrung über Spiel gebildet hat, kann er dafür stimmen, da die Website die Bewertung der besten Anwendungen hat, die von den Benutzern des neuen Portals genutzt werden können. Und sicherlich in der Welt der sozialen Netzwerke wäre es nicht gut für das Portal, den Spielern nicht die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu kommentieren und Links in ihre persönlichen Profile zu platzieren.Über die WebsiteSammlung von Original-Online-Spielen Zuma Deluxe und Revenge sowie ähnliche Versionen von Flash-Spielen mit einem Frosch, darunter Indian Mystic Pop, Ägypter Luxor, Zuma Dolphin, Kangaroo etc. Einfache Regeln aller Spiele ohne Ausnahme ermöglichen Fans der Blasenschützen zu Bekomme die meiste Freude Schießen Sie die bewegten Ketten von Bällen und sammeln Sie Boni, gehen Sie durch alle Ebenen in der zugeteilten Zeit, setzen Sie Ihre eigene Punktzahl, bewerten und spielen Sie das interessanteste Spiel, chatten mit Freunden.Web-Seite: http://spiele.onlinezuma.com/ Twitter: https://twitter.com/OnlineZuma



Bildinformation: Fans von Zuma Frog können aufpassen