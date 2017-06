Neue Energiequelle, schier unerschöpflich SGV-G

(fair-NEWS)

Heute feiern wir den 161. Geburtstag unseres Idols NIKOLA TESLA, dem grössten Erfinder aller Zeiten. Und genau jetzt konnten wir den neuen SGV-G 20KW probe laufen lassen. Er lief wie ein schweizer Uhrwerk, was uns alle zutiefst berührt hatte, nach so langer Entwicklungszeit, lief der "KLEINE" endlich wie er sollte. Einiges muss nun trotzdem erwartungsgemäss nachjustiert werden. Aber nichts weiter aufwendiges. Mit der SGV-G Technologie haben wir es geschafft eine völlig neue Energiequelle zu erschliessen, diese Quelle ist so gross und schier unerschöpflich, da keine Rekurse verbraucht werden, denn der Schwerkraft ist es egal, wieviel wir sie anzapfen, sie bleibt immer die gleiche. Also diese Quelle ist so unvorstellbar gross, dass man mit ihr die Atomkraft ersetzen kann, ohne grosse Krämpfe zu bekommen. Wir sind gespannt, wie lange es noch dauert, bis die richtigen Investoren bei uns vor der Tür stehen. A pro posito Tür stehen, wer vorhatte herzukommen, kann das jetzt mit uns vereinbaren. Aber wir empfangen keine "Sehleute", sondern nur gestandene Geschäftsleute. Dr.WWH



Bildinformation: 161. Geburtstag unseres Idols NIKOLA TESLA