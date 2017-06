SmartTOP Verdeckmodul für Mercedes-Benz C-Klasse & S-Klasse bald erhältlich

(fair-NEWS)

Las Vegas, Nevada - 28. Juni 2017Ab August 2017 wird die SmartTOP Dachsteuerung der Firma Mods4cars für die neuen Modelle der Mercedes-Benz C-Klasse (A205) und S-Klasse (A217) erhältlich sein. Das nachrüstbare Modul liefert schlaue Funktionen, wodurch die Verdeckbedienung komfortabler gestaltet wird.So ermöglicht das SmartTOP Dachmodul das Öffnen und Schließen des Daches über den Fahrzeugschlüssel aus der Ferne. Der SmartTOP Kunde kann das Verdeck seines Cabrios bereits öffnen, während er auf sein Fahrzeug zugeht. Hierfür ist lediglich das Tippen einer kurzen Tastenkombination auf dem Fahrzeugschlüssel erforderlich.Weiterhin macht das SmartTOP Modul die One-Touch Verdeckbedienung während der Fahrt möglich. Mit nur einem Tastendruck auf der Innenraumtaste wird die Verdeckbewegung in Gang gesetzt. Es ist nicht mehr erforderlich, die Taste dauerhaft gedrückt zu halten. Die Hände sind schneller wieder am Lenkrad.Die neueste Entwicklung aus dem Hause Mods4cars wird nützliche Zusatzfunktionen enthalten. Beispielsweise können die Fenster über die Fahrzeug-Fernbedienung bedient werden. Das Starten und Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung. Zudem lässt sich die Steuerung bedarfsweise komplett deaktivieren.Jedes Modul ist nach den persönlichen Wünschen über den eigenen PC programmierbar. Aus diesem Grund ist am SmartTOP Modul ein USB-Anschluss angebracht. So können auch Softwareupdates aufgespielt werden, die Mods4cars unbegrenzt kostenfrei zur Verfügung stellt.Im Lieferumfang ist zudem ein Steck-Kabelsatz enthalten. Dieser sorgt für eine einfache Installation. "Die neue SmartTOP Verdecksteuerung für die Mercedes-Benz C- und S-Klasse wird mit einem Plug-and-Play Kabelsatz ausliefert." erklärt PR-Sprecher Sven Tornow. "Durch einfaches Zusammenstecken erfolgt die Verbindung zwischen SmartTOP und Fahrzeugelektronik. Es müssen keine Kabel durchtrennt werden. Stecker in Erstausrüsterqualität garantieren eine 100%ige Passgenauigkeit." so Sven Tornow weiter.Die Verdecksteuerung für die neuen Modelle der Mercedes-Benz C-Klasse (A205) und S-Klasse (A217) wird ab August 2017 erhältlich sein. Für die Vorgängermodelle werden bereits jetzt SmartTOP Module angeboten.Mods4cars unterstützt zudem die folgenden Fahrzeugmarken: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volvo und VW.Ein erstes Demo-Video ist hier zu finden:<a href="http://youtu.be/XHhhpemcLus">http://youtu.be/XHhhpemcLus</a>Weitere Informationen:<a href="www.mods4cars.com">www.mods4cars.com</a>###



Bildinformation: SmartTOP Verdeckmodul für Mercedes-Benz C-Klasse & S-Klasse