A|S|B Management-Service-Heidelberg GmbH unter neuer Führung

Pressemitteilung von A|S|B Management-Service-Heidelberg GmbH

Christian Menzel geht mit der A|S|B Management-Service-Heidelberg GmbH neue Wege

(fair-NEWS) Die A|S|B Management-Service-Heidelberg GmbH (A|S|B Akademie) ist aus einem ehemaligen Tochterunternehmen des A|S|B Bildungsgruppe Heidelberg e.V. hervorgegangen und kann dadurch auf eine „Weiterbildungshistorie“ zurückblicken, die 1948 begonnen hat.



Im Mai diesen Jahres hat Christian Menzel die alleinige Geschäftsführung übernommen. Er und sein Team verfügt über langjährige Berufserfahrung in der beruflichen Weiterbildung, betritt jedoch mit der A|S|B Akademie auch vollkommen neue Wege: Das Produktportfolio als Weiterbildungspartner spricht sowohl HR-Verantwortliche, Einzelteilnehmer/innen als auch Trainer/innen an.



Neu ist auch, dass sich das Unternehmen unter der Führung von Christian Menzel ressourcenschonendes Handeln in der Organisation und Abwicklung der angebotenen Seminare auf die Fahnen geschrieben hat. Darüber hinaus wird für jede/n Seminarteilnehmer/in wird ein Baum in dafür vorgesehene Landschaftsabschnitte gepflanzt. http://asb-seminarshop.de/slider/go-green-ueber-uns/

Die A|S|B Akademie besteht aus einem jungen, engagierten Team, das für die Weiterbildung „brennt“ und sich persönlich dafür einsetzt, die Weiterbildungswünsche seiner Kunden zu realisieren.

Beruflich begeistern wir uns für qualitativ hochwertige Weiterbildung – praxisnah, lebendig und nachhaltig. Persönlich liegt uns der Umweltschutz sehr am Herzen, weshalb wir allen unseren Kund/innen einen bewussten und sorgsamen Umgang mit unser aller wichtigster Ressourcen ermöglichen: Neben dem ressourcenschonenden Umgang in der Organisation und Abwicklung der durch die A|S|B Akademie angebotenen Seminare, setzen wir uns für den ökologischen Erhalt unseres Lebensraums ein: Für jede/n Teilnehmer/in unserer Seminare wird ein Baum in dafür vorgesehene Landschaftsabschnitte gepflanzt und wir generieren somit Ökopunkte.

So tragen unsere Kunden gemeinsam mit uns dazu bei, Lebensräume für bestehende und kommende Generationen zu erschaffen und zu erhalten. Dadurch profitieren nicht nur unsere Teilnehmer/innen vom „lebenslangen Lernen“, sondern auch alle anderen!

Die A|S|B Akademie bietet sowohl offene Seminare als auch Inhouse-Seminare zu den folgenden Themenbereichen an: Assistenz/ Sekretariat, betriebliche Altersversorgung (bAV), Business Development Management (BDM), Führung, Kommunikation, Softskills & Versicherung.

Darüber hinaus bietet sie zertifizierte Lehrgänge, individuelle Qualifizierungskonzepte & blended learning Programme an. Speziell für Trainer/innen bietet die A|S|B Akademie eine „all inclusive“-Dienstleistung rund um das Seminar an.

«A|S|B Management-Service-Heidelberg GmbH unter neuer Führung»

