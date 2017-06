QNAP ist ausgezeichnet

(fair-NEWS)

München/Deutschland, Taipeh/Taiwan, 28. Juni 2017 - QNAP Systems, Inc. hat bei den European Hardware Awards 2017 abgesahnt: Mit dem TS-451+ für Privatnutzer und kleine Unternehmen hat der NAS-Hersteller in der Kategorie NAS gewonnen. Der Preis wird von der European Hardware Association, einem Zusammenschluss der neun größten unabhängigen Technologie-News- und Bewertungswebseiten in ganz Europa, vergeben."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unseres Vier-Bay-NAS TS-451+ bei den European Hardware Awards", sagt Mathias Fürlinger, QNAP Business Development Bereichsleiter DACH. "Es ist das ideale Modell für Anwender, die eine sichere private Cloud zu einem erschwinglichen Preis aufbauen möchten - und nun auch noch prämiert", fügt Fürlinger hinzu.Mit Intel Celeron Quad-Core CPU, bis zu 8 GB DDR3L RAM und AES 265-Bit Volume- und Ordnerverschlüsselung ist das TS-451+ eine kompromisslose, leistungsstarke, skalierbare Speicherlösung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Heimbüros. Das TS-451+ bietet neben Virtualisierung und Container-Anwendungen, erweiterte Backup-Lösungen sowie Echtzeit- und Offline-Video-Transcoding, QvPC-Technologie und HDMI-Videowiedergabe - inklusive Fernbedienung.Weitere Informationen zum QNAP TS-451+ finden Sie hier:https://www.qnap.com/de-de/product/model.php?II=196Das Video zur Preisverleihung finden Sie unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=9DWSby-cfTgWeitere Informationen und das vollständige QNAP-NAS-Sortiment finden Sie unter www.qnap.de.Über die European Hardware AwardsDie European Hardware Awards ist eine jährliche Wahl der besten Hardwareprodukte, die von European Hardware Association, einer Jury aus Technologie-Spezialisten, gekürt werden. Die European Hardware Association umfasst neun der größten unabhängigen Technologie-News und Bewertungswebseiten in ganz Europa. Die Webseiten haben bisher insgesamt mehr als 22 Millionen Technologie-Enthusiasten erreicht und bis zu 100.000 Artikel veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.eha.digital.



Bildinformation: QNAP TS-451+ als bestes NAS mit European Hardware Award ausgezeichnet (Bildquelle: QNAP)