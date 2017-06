Frühbucher für Kanada Wohnmobile 2018

(fair-NEWS)

Wer für 2018 eine Wohnmobil-Reise nach Kanada plant, der kann sich seine komplette Tour bereits jetzt auf der Website des Kanada-Spezialisten Trans Canada Touristik zusammenstellen. Für alle Wohnmobil-Vermieter gibt es satte Frühbucher-Rabatte, die in der Preisberechnung der Wohnmobil-Buchungsmaschine jeweils entsprechend berücksichtigt werden. Neben den stark nachgefragten Wohnmobilen können auch die jeweiligen Flüge, Hotel-Übernachtungen, Fähren und Ausflüge passend im Reiseplaner zusammengestellt werden."Wohnmobile in Kanada sind in diesem Jahr extrem beliebt. Teilweise waren einige Fahrzeuge zu den beliebten Reisezeiten bereits Monate vor Abreise ausgebucht", so Andrea Budde, Geschäftsführerin von Trans Canada Touristik. "Je langfristiger die Wohnmobile gebucht werden, desto größer ist zudem die Ersparnis durch die vielzähligen Frühbucher-Ermäßigungen."Beim Vermieter Fraserway, der das Kunden-Beliebtheitsranking bei Trans Canada Touristik anführt, gibt es für alle Frühbucher das Inklusivpaket sowie unbegrenzte Freikilometer zum attraktiven Sonderpreis. Im Inklusivpaket sind unter anderem die Ausrüstungspakete sowie diverse Versicherungen enthalten. 50% bei Einwegmiete und unbegrenzten Kilometern können alle Kunden des Vermieters CanaDream sparen. Zudem sind die komplette Fahrzeugausrüstung sowie Zusatzfahrer und Fahrten in die USA inklusive. Cruise Canada, der größte Wohnmobil-Vermieter Nordamerikas bietet 15% Rabatt auf die Tagesrate sowie diverse Vergünstigungen auf Kilometer und Ausrüstungspakete. Zusätzlich zu allen Wohnmobil-Angeboten kann eine Versicherung zum Ausschluss des Selbstbehaltes abgeschlossen werden.Im Reiseplaner von Trans Canada Touristik kann das ausgewählte Kanada Wohnmobil mit den entsprechenden Flügen, möglichen Hotel-Übernachtungen sowie gewünschten Fährverbindungen und Attraktionen kombiniert werden. "Bei uns erhält jeder Kunde seine Reiseleistungen aus einer Hand. Wir sind der alleinige Ansprechpartner für alle vom Reisenden ausgewählten Segmente", so Andrea Budde. "Die Vorteile liegen hier auf der Hand. Wir kümmern uns um die Sitzplatzreservierung bei den Flügen. Gleichzeitig reservieren wir auch gerne individuelle Wünsche für die Wohnmobilreise, wie beispielsweise Fahrräder, Campingstühle, Grills etc. Möchte der Reisenden zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bären- oder Walbeobachtung unternehmen, so koordinieren wir auch dies. Größter Beliebtheit erfreuen sich auch die Fährverbindungen nach Vancouver Island oder auch die Inside Passage, die wir gerne für unsere Kunden im voraus reservieren und der Wohnmobilreise entsprechend anpassen."Weitere Infos gibt es hier: https://www.trans-canada-touristik.de/kanada_wohnmobil/



Bildinformation: Trans Canada Touristik - Ihr Spezialist für Reisen nach Kanada