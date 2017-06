Mit dem Füllstabgeländer Bayern ein ansprechendes Ambiente schaffen

(fair-NEWS)

Das gewisse Etwas macht den Unterschied - und das besteht beim System des <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/fuellstabgelaender/bayern/">Füllstabgeländers Bayern</a> gleich aus mehreren Faktoren. Optisch besticht es durch ein gelungenes Design, das sich durch eine klare Ästhetik auszeichnet. Die formschöne Gestaltung der Ausfachung wirkt bei näherer Betrachtung stilvoll und edel. Wer mit dem Blick über einen mit dem <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/fuellstabgelaender/bayern/">Füllstabgeländer Bayern</a> ausgestatteten Platz oder einen Straßenabschnitt wandert, wird vom Erscheinungsbild des Gesamtensembles beeindruckt sein, ohne vielleicht bewusst das aufwändig ausgeführte Geländer wahrzunehmen.Als Komponente eines Systems von Stadtmöbeln und Außenmobiliar kann das Modell Bayern perfekt als Geländer in ein homogen angelegtes städtisches Erscheinungsbild integriert werden. Passendes Zubehör wie Türen und Tore, Absperrpfosten oder Endstücke sorgt für eine vielseitige und vollendete Einsetzbarkeit, die keine gestalterischen Kompromisse erforderlich macht. Die Farbgebung des Geländers kann nach Kundenwunsch nach dem RAL- und DB-Farbsystemen erfolgen.In Sachen Gestaltung und optische Integration ist das <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/fuellstabgelaender/bayern/">Füllstabgeländer Bayern</a> also eine erste Wahl, die sich in einer ländlichen oder historischen Umgebung ebenso gut macht wie in einem moderneren urbanen Umfeld. Völlig unabhängig vom Design muss ein Geländer die gewünschte Sicherheit für Passanten gewährleisten. Die Stabilität und Robustheit des Modells Bayern lässt keine Zweifel aufkommen, dass es um eine konsequent umgesetzte Absicherung geht. Durch die Füllstäbe sind zum Beispiel auch Kinder besonders davor geschützt, sich unbeabsichtigt auf der anderen Seite des Geländers wiederzufinden. Dadurch ist diese Geländerbauweise besonders für den Einsatz an Wasserläufen wie an Uferpromenaden oder Kanälen, Seen und Teichen sowie auf Brücken, anderen Überführungen und Treppen geeignet.Die Anforderungen an eine Begrenzungs- und Schutzfunktion sind damit perfekt erfüllt - ebenso wie alle Ansprüche an ein dekoratives städtebauliches Erscheinungsbild. Dergestalt einladend wirkende öffentliche Bereiche sind für Bewohner wie für Besucher immer ein Anziehungspunkt und geben das Gefühl einer Umgebung zum Wohlfühlen. In dieser Weise vermitteln sich die Gedanken, die sich die Planer der Freiraumgestaltung vor Ort und unsere Designer bei der Thieme GmbH machen.In jedem Fall lohnt es sich, die Thieme GmbH schon frühzeitig in die Planungen mit einzubinden und so von ihren speziellen Erfahrungen und Kompetenzen zu profitieren - ob bei der Auswahl der optimal geeigneten Komponenten, der Ausführung von Details oder bei der Einhaltung des Budgets.



Bildinformation: Füllstabgeländer Bayern