Flach und leistungsstark

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

tKINO-ULT3 – Flaches Mini-ITX Board mit mobile ULT SoC

(fair-NEWS) Bei der Automatenherstellung oder für HMI Terminals ist eine flache Bauform und starke Grafikleistung zwingend erforderlich. Beides wurde im neuen tKINO-ULT3 Mini-ITX Board (170x170mm) von ICP Deutschland konsequent umgesetzt. Die geringe Einbautiefe von 27,6mm ist das Ergebnis aus aufgelötetem SoC, im Kühlkörper integriertem Gehäuselüfter, horizontal ausgerichteter RAM Steckplätze und flacher Konnektoren. Seine Performance bezieht das tKINO-ULT3 aus einem Intel® Core® i3, i5, i7 oder Celeron® on-board SoC der Skylake ULT Reihe, das mit bis zu 32GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher versehen werden kann. Dank eines HDMI 1.4, eines HDMI+DP Combo Port sowie eines LVDS/eDP (optional) lassen sich so drei unabhängige Displays mit einer Auflösung von 4K UHD ansteuern. Mittels eMMC 5.0 Port kann die Speicherkapazität bei Bedarf sogar verdoppelt (max. 32GB) werden. Zur Erweiterung stehen zwei Full-size PCIe Mini Card Slots (mSATA Unterstützung und ein SIM-Halter) und ein PCIe x4 Slot zur Verfügung. Das Zusammenspiel aus on-board SIM-Halter und zusätzlichem 3G Modul ermöglicht die Durchführung von Fernwartungswartungs- und Konfigurationsaufgaben. Vier interne RS-232 sowie zwei RS-232/422/485 Schnittstellen bieten Entwicklern dabei größtmöglichen Gestaltungsfreiraum, um Peripheriegeräte wie Scanner und Kameras auf engstem Raum anbinden zu können. Auch für den Einsatz unter extremen Temperaturen von - 20°C bis +60°C und schwankendem Spannungseingang (9VDc~36VDC) ist das tKINO-ULT3 geeignet.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Produkte als HTML:



Datenblatt: Bei der Automatenherstellung oder für HMI Terminals ist eine flache Bauform und starke Grafikleistung zwingend erforderlich. Beides wurde im neuen tKINO-ULT3 Mini-ITX Board (170x170mm) von ICP Deutschland konsequent umgesetzt. Die geringe Einbautiefe von 27,6mm ist das Ergebnis aus aufgelötetem SoC, im Kühlkörper integriertem Gehäuselüfter, horizontal ausgerichteter RAM Steckplätze und flacher Konnektoren. Seine Performance bezieht das tKINO-ULT3 aus einem Intel® Core® i3, i5, i7 oder Celeron® on-board SoC der Skylake ULT Reihe, das mit bis zu 32GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher versehen werden kann. Dank eines HDMI 1.4, eines HDMI+DP Combo Port sowie eines LVDS/eDP (optional) lassen sich so drei unabhängige Displays mit einer Auflösung von 4K UHD ansteuern. Mittels eMMC 5.0 Port kann die Speicherkapazität bei Bedarf sogar verdoppelt (max. 32GB) werden. Zur Erweiterung stehen zwei Full-size PCIe Mini Card Slots (mSATA Unterstützung und ein SIM-Halter) und ein PCIe x4 Slot zur Verfügung. Das Zusammenspiel aus on-board SIM-Halter und zusätzlichem 3G Modul ermöglicht die Durchführung von Fernwartungswartungs- und Konfigurationsaufgaben. Vier interne RS-232 sowie zwei RS-232/422/485 Schnittstellen bieten Entwicklern dabei größtmöglichen Gestaltungsfreiraum, um Peripheriegeräte wie Scanner und Kameras auf engstem Raum anbinden zu können. Auch für den Einsatz unter extremen Temperaturen von - 20°C bis +60°C und schwankendem Spannungseingang (9VDc~36VDC) ist das tKINO-ULT3 geeignet.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=355FA49D&lang=0&cl=search&searchparam=tKINO-ULT3 Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001241/web/icp/tKINO-ULT3-datasheet-20170113.pdf

Bildinformation: tKINO-ULT3 – Flaches Mini-ITX Board mit mobile ULT SoC / ICP Deutschland GmbH

ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



Ihre Vorteile:



✔ Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter

✔ Großes Lager in Deutschland mit Möglichkeit der Bevorratung

✔ Service und Support in Deutschland

✔ Kostengünstige Produktion in Taiwan und China

✔ alles aus einer Hand!



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Flach und leistungsstark»

Mahdenstraße 372768 ReutlingenDeutschlandVanessa KlugeICP Deutschland GmbHVanessa KlugeMahdenstr. 3D-72768 ReutlingenTel: +49 (0)71 21 / 143 23-0Fax: +49 (0)71 21 / 143 23-90Email: vk@icp-deutschland.dePermanenter Link zur Pressemitteilung