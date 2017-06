Belkin stellt Rucksäcke und Messenger-Taschen vor

(fair-NEWS)

München - 28. Juni 2017 – Belkin, Marktführer für Mobilzubehör, stellte heute seine neuen Rucksäcke und Messenger-Taschen vor, mit denen Mobilgeräte wie Laptops und anderes Zubehör bei Reisen sicher geschützt werden. Erhältlich sind die Produkte in zwei Ausführungen: Classic Pro und Active Pro. Die neuen Taschen sind ein idealer All-in-One-Begleiter für unterwegs, egal ob für Geschäftsreisende, Pendler oder Studenten."Unsere Philosophie bei Belkin ist von Menschen geprägt, denn Menschen inspirieren uns für unsere Produkte. Hieraus ist auch die neue Produktlinie entstanden. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, mit mobiler Technologie den Alltag zu erleben. Also war es uns wichtig, Belkins Produktportfolio weltweit zu erweitern", sagte Oliver Seil, Vizepräsident von Design bei Belkin. "Unser Leben wird immer mobiler und Taschen müssen daher alle Facetten des Lebens abdecken – bei der Arbeit, Freizeit, Reisen und auch beim Besuch von Bildungseinrichtungen. Wir haben Taschen entwickelt, die die Funktionalität erhöhen und in jeder Umgebung zu jeder Tageszeit genutzt werden können."Der Classic Pro Rucksack und die Messenger-Tasche besitzen folgende Features• Separate Fächer für Schutz von Laptop und Tablet• Verstellbare, mit Netzmaterial gepolsterte Schulterriemen• Gepolsterte Rückseite sorgt für Komfort• Integrierte Fächer für Zubehör• Externe Taschen für einen schnellen Zugriff• Gepäckriemen für Befestigung an Trolleys oder Koffern• Stylisches, professionelles DesignDer Active Pro Rucksack und die Messenger-Tasche bieten folgende zusätzliche Features• Wasserfester Überzug an der Unterseite bietet dem Inhalt Schutz• Reflektierende Streifen sind im Dunkeln gut sichtbar• Toploader-Modell lässt sich ohne Stütze senkrecht aufstellen• Vertikale und von unterwegs schnell zugängliche Fächer• Verstecktes Sicherheitsfach• Schlaufe für Fahrradleuchte• Sportliches, legeres DesignVerfügbarkeitClassic Pro Rucksack und die Classic Pro Messenger-Tasche sind für EUR 49,99 EUR erhältlich, der Active Pro Rucksack und die Active Pro Messenger-Tasche für jeweils 59,99 EUR. Die genannten Produkte sind aufBelkin.com und im weltweiten Fachhandel erhältlich.



Bildinformation: Active Pro Rucksack