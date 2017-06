Ein Duft aus 1001 Nacht weht durch den Bremer Gewürzhandel

(fair-NEWS)

Bremen - Mit den Gewürzen vom Bremer Gewürzhandel öffnet sich eine Welt wie aus 1001 Nacht - Es duftet nach marokkanischen, afrikanischen und nach indischen Gewürzmischungen. Die Bremer Kochbuchautorin Beuke hat orientalische Low Carb Rezepte mit den Gewürzen aus dem Bremer Gewürzhandel, wie zum Beispiel Ras el Hanout, Garam Masala, Baharat und vielen anderen Gewürzmischungen entwickelt. Frau Beuke hat sich ganz bewusst für die Gewürze, Kräuter, Trockenfrüchte, Nüssen und Saaten aus dem Bremer Gewürzhandel entschieden, weil sie keine Zusatzstoffe wie künstliche Farbstoffe, Schwefel, Glutamate oder Geschmacksverstärker enthalten.Die Autorin nimmt Sie mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise und präsentiert verträgliche und kohlenhydratarme Rezepte in ihrem Kochbuch „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“. Alle Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip entstanden, mit raffinierten Zutaten gezaubert, allerdings ohne Hülsenfrüchte, wie etwa Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen. Autorin Beuke schreibt als ehemalige Reizdarm-Patientin Rat- und Kochbücher für Menschen, die unter ständigen Darmproblemen leiden. Sie selbst litt jahrelang unter Verdauungsprobleme, die an einen Reizdarm erinnern - und kämpft mit der Low Carb Ernährung erfolgreich gegen die Beschwerden an. Sie entwickelt alle Low Carb Rezepte mit frischen Zutaten, und testet natürlich alles selber aus.Inhaltsverzeichnis aus dem Kochbuch „Scheherazades verträgliche Low Carb Küche“07 Arezous Paprika-Auberginen Töpfchen08 Samiras Möhrensalat mit Zimt09 Deryas Orangen-Möhrensalat10 Elahes Orangensalat mit Datteln11 Darias Salat mit würziger Joghurtsauce12 Birgüls Tomatensalat13 Faribas Möhrenpüree14 Lalehs Buttermöhrenpüree15 Shilas Kürbis-Pflaumen Gemüse16 Niushas Mandelfladen mit Datteln17 Hafsas Gewürzkuchen18 Zoyas Gemüsesuppe mit Aprikosen19 Faribas Suppencurry mit Tofu20 Jalas Rindercurry mit Kokosraspeln21 Amiras Rindercurry mit Kokosraspeln22 Nasrins Rindercurry Auflauf23 Yaldas Rindfleischcurry mit Cashewkerne24 Narges Rindfleischtopf mit Mandeln25 Sapidas Gemüsetopf mit Tofu26 Nihals marokkanische Hackbällchen27 Seraps Köfte mit Schafskäse28 Nesrins Köfte mit Safran29 Dilaras Lammcurry30 Simins Lammeintopf mit Sultaninen31 Soheilas Lammeintopf mit Safran32 Shanlis Lammeintopf33 Khateras Lammragout mit Pinienkernen34 Shabnams Lammragout35 Surabs Omeletts36 Gülays Bratsellerie mit Sucuk37 Naimas arabische Nuggets38 Benaziras Hähnchencurry mit Bambus39 Atras Hähnchencurry mit Cashewkerne40 Punehs Hähnchentopf mit Paprika41 Schermins Hähnchentopf mit Möhren42 Anahis Hähnchentopf mit Datteln43 Sheilas Selleriecurry44 Shirins Spinatcurry45 Sayehs Mangold mit Pflaumen46 Senems Kürbis mit Datteln und Sucuk47 Zaaras Seelachstopf mit Brokkoli48 Scherins Seelachstopf mit Möhren49 Roschnas rote Seelachssuppe50 Irsias Rotbarsch mit Gemüsecurry51 Low Carb Infos52 + 53 Buchempfehlung54 + 56 Anhang & QuellenangabenBuch Tipp aus der Bücherecke vom Bremer Gewürzhandel:„Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“ , Autorin: Sabine Beuke, Verlag: Books on Demand, (2. Auflage), ISBN 978-3-7347-3759-6, EURO 3,99.Besuchen und schmökern Sie im Bremer Gewürzhandel: Leipziger Straße 85 in 28215 Bremen, oder falls Fragen vorhanden, über diese Rufnummer zu erreichen: 0421/30 644 70 oder stöbern Sie mal online: https://www.bremer-gewuerzhandel.de



Bildinformation: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche