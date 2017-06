Bewässerungscomputer mit Bluetooth und App-Steuerung über Android und iOS

Der Garten wird automatisch bewässert: Die Gartenpflanzen erstrahlen immer frisch, auch an heissen Tagen und während der Urlaubszeit.Sie bestimmen Dauer, Zyklus und Zeitpunkt: Legen Sie einfach genau fest, wann und wie oft die Pflanzen gegossen werden: nur während der Abwesenheit oder den ganzen Sommer.Die Einstellung des <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3506-gartenwerkzeug-garten-bewaesserung.shtml">Bewässerungscomputers</a> von <a href="www.royal-gardineer.ch/">Royal Gardineer</a> erfolgt bequem aus dem Sessel: Über Bluetooth und App lässt sich die Bewässerung mit dem Smartphone und Tablet-PC steuern.Mit einem Blick alle Daten checken oder diese schnell anpassen. So braucht man zum Blumengiessen nicht einmal aufzustehen.- Bluetooth-Bewässerungscomputer: steuert die Bewässerung der Pflanzen- Ideal während der Urlaubszeit und an heissen Tagen- Verbindung über Bluetooth 4.0- Fernsteuerbar per kostenloser App für Android ab 4.3 und iOS ab 8.0 (erhältlich bei Google Play und im App Store)- Bequemer Zugriff auf Steuerung und alle Daten: Reichweite 10 m- Wählbare Einstellungen: Dauer, Zyklus, Startzeit, Bewässerungs-Pause bei Nässe- Bewässerungs-Dauer: 0 - 360 Minuten- Zyklus: frei wählbare Kalender- und Wochentage bis unendlich einstellbar (max. 15 Tage Bewässerungspause)- Startzeit: 2 Zeit-Einstellungen möglich, z.B. für 2x täglich- Bewässerungs-Pause bei Nässe: bis zu 7 Tage- Programmwahl: automatisch, manuell, AUS- 8 Sprachen wählbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch- Wetterfest: IP66- Passt an alle handelsüblichen Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde (mit Siebeinsatz)- Mit Batteriestand-Anzeige: LED blinkt bei niedrigem Ladestand- Herausnehmbares Batteriefach- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon 1,5 V (bitte dazu bestellen)- Masse: 16 x 11 x 5,5 cm, Gewicht: 322 g- Bewässerungscomputer inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 66.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 149.95Bestell-Nr. NX5759Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX5759-3506.shtml?vid=016">Bewässerungscomputer mit Bluetooth und App-Steuerung über Android und iOS</a>

