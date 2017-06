Wetterfester LED-Fluter mit 50 W, 4.000 lm, IP65, 6.500 K und tageslichtweiss

(fair-NEWS)

Leucht-Power pur: Das Flutlicht ist strahlende 4.000 Lumen hell! Damit lassen sich Hofeinfahrt, Terrasse & Co. auch bis in den letzten Winkel erhellen.Energieeffizient: Der <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3321-led-hochleistungs-fluter-led-strahler-led-flutlicht-scheinwerfer.shtml">LED-Fluter</a> von <a href="www.luminea.ch/">Luminea</a> ist mit gerade einmal 50 Watt im Verhältnis zur Leuchtkraft enorm sparsam im Verbrauch. Umwelt und Geldbeutel jubeln - LED-Technik sei Dank!Helligkeit für drinnen und draussen: Das wetterfeste Gehäuse trotzt Regen, Wind und Wetter. Damit ist der Strahler die ideale Beleuchtung für Hof, Einfahrt, Garten u.v.m.Flexible Montage: Via kippbarem Montage-Bügel befestigt man den LED-Fluter an Wand oder Decke. So scheint das Licht genau aus dem passenden Winkel auf den gewünschten Bereich.- Wetterfester LED-Fluter: praktische Beleuchtung für Hof, Einfahrt, Garten u.v.m.- Wetterfest: IP65- Kippbarer Montage-Bügel für Wand und Decke- Spannung: 230 Volt- Lampentyp: LED- Energieeffizienzklasse: A- Fassungstyp: LEDs fest verbaut- Nomineller Nutzlichtstrom: 4.000 Lumen- Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,9- Zündzeit: 0,5 Sekunden- Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60 % des vollen Lichtstroms: 1 Sekunde- Anzahl Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 15.000- Nennlebensdauer: 30.000 Stunden- Lampenstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 %- Farbwiedergabe: > 80 Ra- Farbtemperatur: tageslichtweiss, 6.500 Kelvin- Nomineller Halbwertswinkel: 110°- Leistung: 50 Watt- Farbkonsistenz: < 6 SDCM- Bemmessungsspitzenlichtstärke: 1.870 cd- Bemessungsnutzlichtstrom: 4.000 Lumen- Bemessungswert der Leistungsaufnahme: 50 Watt- Bemessungslebensdauer der Lampe: 30.000 Stunden- Bemessungshalbwertswinkel: 110°- Nicht dimmbar- Arbeitstemperatur: 45 °C- Material: Aluminium, Kunststoff, Glas- Stromversorgung: 230 V (Anschluss direkt am Stromnetz)- Masse: 259 x 193 x 72 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg- LED-Fluter inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 49.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 92.95Bestell-Nr. NX5724Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX5724-3321.shtml?vid=016">wetterfesten LED-Fluter mit 50 W, 4.000 lm, IP65, 6.500 K und tageslichtweiss</a>



