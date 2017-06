Content Marketing - "SEO Profi Berlin" bietet neues Seminar an

(fair-NEWS)

Seit Anfang dieses Jahres bietet der "SEO Profi Berlin" ein neues Seminar zum Schwerpunkt "Content Marketing" an. Hier bekommen die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in das Thema und darüber hinaus zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die eigene Marketing-Praxis an die Hand. Gedacht ist dieses Seminar für Unternehmer und Marketingverantwortliche von kleinen bis mittelständischen Unternehmen oder Start-ups, die hier lernen, wie sie mit gezielten Content-Marketing-Maßnahmen Kunden erreichen.Kaum ein Schlagwort fällt im Bereich Online-Marketing momentan so häufig wie "Content Marketing". Fragt man genauer nach, haben viele nur eine ungenaue Vorstellung, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Dementsprechend schwierig fällt die Anwendung und Umsetzung im eigenen Unternehmen.Was ist Content Marketing?Content Marketing ist eine Kommunikationsmethode, mit der Unternehmen Inhalte verbreiten, um ihre Bedarfs- und Zielgruppen zu erreichen. Das können nützliche Informationen, beratende und unterhaltende Inhalte sein. Die Ziele des Content Marketings sind, die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern, das Image zu verbessern, Kunden zu gewinnen oder zu binden und Vertrauen aufzubauen. Außerdem können sich Fachleute mittels Content Marketing als Experten oder Berater profilieren und ihre Reputation stärken.Das Content-Marketing-Seminar vom "SEO Profi Berlin"Im <a href="www.seo-profi-berlin.de/seo/gruppen-seminare/content-marketing-seminar.php">Content-Marketing-Seminar</a> widmet sich der "SEO Profi Berlin" Sven Deutschländer zahlreichen Fragen rund um das Thema: Welches sind die Beweggründe für den Einstieg ins Content-Marketing, wie genau definiert sich der Begriff für Unternehmen? Welche Ziele lassen sich erreichen und wie lohnen sich die Investitionen in das Content-Marketing?Sven Deutschländer zeigt in diesem intensiven Workshop, wie man trotz limitierter Möglichkeiten für sein Unternehmen maximalen Nutzen aus Content-Marketing-Aktivitäten ziehen kann.Workshop mit praxisnahen Tipps vom Online-Marketing-ExpertenEs gibt zahlreiche Tipps aus bereits erfolgreich laufenden Content-Marketing-Aktionen für KMU. Dabei arbeitet der Online-Marketing-Experte immer praxisnah an den Webseiten der Unternehmen, die am Seminar teilnehmen.Nach der Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen, werden strategische Überlegungen entwickelt, um sich anschließend mit der Umsetzung des Content Marketings zu beschäftigen. Das Ziel des Seminar-Workshops ist es, dass die Teilnehmer anschließend mit Content-Marketing-Maßnahmen für ihr Unternehmen durchstarten können!Workshop in inspirierender Atmosphäre mit hohem LerneffektDer Workshop umfasst sieben Stunden und findet in angenehmer Atmosphäre im Seminarraum des SEO Profi Berlin @ dskom GmbH statt. Alternativ dazu kann man den Workshop auch inhouse im gesamten Bundesgebiet buchen. Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahme-Zertifikat und aktuelle Seminar-Unterlagen.Content-Marketing-Seminar vom erfahrenen Online-Marketing-Profi aus BerlinSven Deutschländer leitet seit 2002 die dskom GmbH, deren erfolgreiche Onlinemarketing-Unit der "SEO Profi Berlin" ist. Die Agentur gehört seit 2010 zu den iBusiness TOP100-Suchmaschinenoptimierern Deutschlands. Außerdem gehört Sven Deutschländer seit 2016 zu den SEO-Portal Top 100 Influencern in Deutschland.Einen Namen hat er sich außerdem mit zahlreichen Seminaren und Workshops gemacht, so am Studieninstitut für Kommunikation oder als Speaker auf diversen Marketing-Konferenzen. Hier bietet er sein Fachwissen aus der täglichen Arbeit mit Suchmaschinenoptimierung (SEO), lokalem Onlinemarketing, der Webanalyse, AdWords-Werbung sowie dem Social-Media-Marketing an. Von der hohen Qualität zeugen die zahlreichen positiven Bewertungen bei Google, Facebook und auf Seminarplattformen.



Bildinformation: Online-Marketing-Seminare in Berlin: Neuer Kurs zum Thema Content-Marketing