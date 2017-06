(fair-NEWS)

Möhrendorf, 28. Juni 2017 – Der Sommer bietet sich für Firmenseminare geradezu an – die Sonne sorgt für reichlich Energie und im Terminkalender sieht es oft luftiger aus. Die einzige Krux: Irgendjemand aus dem Team ist immer gerade im Urlaub. Deshalb ermöglicht die imbus Akademie den Teilnehmern von durch imbus durchgeführten Firmenseminaren im Hochsommer 2017, ihren Kurs ohne weitere Trainingsgebühren zu einem späteren Zeitpunkt zu besuchen.Legt ein Unternehmen sein Firmenseminar auf ein Datum im August, können bis zu zwei der dafür angemeldeten Teilnehmer ohne zusätzliche Trainingskosten einen für sie passenden Nachholtermin aus den angebotenen Offenen Seminaren der imbus Akademie wählen – zum selben Thema wie das gebucht Firmenseminar. Dazu müssen sie sich einfach nur bis Mitte September für den entsprechenden Termin online anmelden.Über 11.000 Teilnehmer haben die Trainings der imbus Akademie bereits besucht. Damit zählt imbus in Sachen Software-QS und -Test zu den stärksten und erfahrensten Schulungsanbietern weltweit.Von den ISTQB® Certified Tester-Modulen über Testautomatisierung bis hin zu agilem Testen: Die imbus-Akademie bietet Kurse zu einem breiten Themenspektrum an. Die Teilnehmer erwartet ein professionelles Seminarumfeld, in dem Inhalte effizient vermittelt werden und in dem Lernen Spaß macht. Auch vor und nach den Schulungen ist das Akademieteam persönlich erreichbar. Dieses Engagement belohnen die Schulungsteilnehmer regelmäßig mit Bestnoten in der Kundenzufriedenheit.Jedes Training kann auch als Firmenseminar gebucht werden: entweder direkt vor Ort im eigenen Unternehmen oder in nahegelegenen Räumlichkeiten, welche die imbus Akademie gemäß den Wünschen ihrer Kunden organisiert.Das gesamte Schulungsprogramm gibt es unter www.imbus.de/akademie



Bildinformation: Sommer, Sonne, Seminar