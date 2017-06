Neuerscheinung „Himmelstoß“ von Ingrid Maria Lang

(fair-NEWS)

„Himmelstoß“ ist nach „Wassermoleküle“ und „Glasscherbeninsel“ der dritte Roman von Ingrid Maria Lang. In ihrem neuen Buch erzählt die Autorin und Gewinnerin des Erstveröffentlichungspreises des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur die Geschichte dreier Frauen im Nachkriegs-Wien.Das Buch beschreibt die Erlebnisse und Empfindungen dreier Generationen – Großmutter, Mutter und Enkelin - in den Kriegs- und Nachkriegsjahren bis in die 1960er und zeigt in authentischen Bildern, gegen welche gesellschaftlichen Einschränkungen Frauen zu kämpfen hatten, um ihre beruflichen Visionen umzusetzen.. Die Protagonistinnen aus der Kleinstadt Himmelstoß behaupten sich in der Gesellschafft mit Ausdauer und Selbstbewusstsein. Sie widersetzen sich konventionellen Erwartungen und Vorgaben und kommen mit Geduld und Zähigkeit zu ihren erträumten Zielen. Im Alltag kämpfen sie zudem mit erfüllter und enttäuschter Liebe, Betrug und Lügen, Arbeitslosigkeit, Gewalt und Alkoholismus.Mit „Himmelstoß“ dürfen sich Leser und Fans auf einen weiteren großartigen Roman von Ingrid Maria Lang freuen. Die engagierte und versierte Autorin erhielt bereits großartige Rezensionen, die ihre Werke als„nachhaltig, atemlos, beeindruckend, fesselnd und schnörkellos „ beschreiben. Im Herbst erwartet uns eine Buchpräsentation zum eben erschienenen Roman.Als starke Frau, die sehr genau weiß, was sie will bzw. nicht will, veröffentlichte Ingrid Maria Lang ihr drittes Buch im Self-Publishing Verfahren bei myMorawa. Frau Lang greift auf die Unterstützung von namhaften Verbänden und Gemeinschaften zurück sowie auf ein professionelles Netzwerk ihrer Freunde.Bei myMorawa von Morawa Lesezirkel können Autoren und solche, die es werden wollen, unabhängig und selbstverantwortlich beliebige Inhalte in Buchform veröffentlichen.HimmelstoßIngrid Maria LangSeitenanzahl: 392ISBN: 978-3-99057-318-1Größe: 14,8 cm x 21,0 cmErscheinungsdatum: 07.06.2017Paperback: 15,90 €