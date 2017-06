Cisco Jasper beseitigt Hürden der IoT-Implementierung durch eine mehrstufige IoT-Plattform

(fair-NEWS) München, 28. Juni 2017 – Die Zahl der Unternehmen, die in IoT investieren, nimmt nach wie vor in allen Märkten weltweit zu. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass 60 Prozent aller IoT-Initiativen im Proof-of-Concept (PoC)-Stadium steckenbleiben. Dies beweist, wie schwer sich viele Unternehmen auch heute noch mit zentralen IoT-Herausforderungen tun. Neben Anforderungen wie mehr Flexibilität oder höhere Sicherheit fällt darunter auch die Fähigkeit, neue Anwendungsfälle zu adressieren. Um seine Kundenbasis, die allein im vergangenen Jahr von 3.500 auf 11.000 Unternehmen angewachsen ist, bei der Überwindung dieser Herausforderungen sowie beim Erreichen schnellerer IoT-Erfolge zu unterstützen, unterhält Cisco Jasper Partnerschaften mit Service Providern. Heute hat Cisco Jasper ein neues erweitertes IoT-Plattform-Modell vorgestellt, um die Vorteile seiner IoT-Connectivity-Plattform Control Center für einen breiteren Anwenderkreis verfügbar zu machen. Das Unternehmen kommt damit dem exponentiell steigenden Bedarf nach IoT-Lösungen entgegen. Die Einführung der neuen erweiterten Plattform steht im Einklang mit Ciscos Engagement, seinen Kunden einen schnelleren Weg vom Konzept bis hin zum erfolgreichen IoT-Einsatz zu ermöglichen.



Control Center 7.0 von Cisco Jasper



Control Center 7.0 adressiert mit seinem neuen mehrstufigen IoT-Plattform-Modell den Bedarf von Unternehmen für eine höhere Flexibilität, unabhängig vom jeweiligen Stadium ihrer IoT-Umsetzung. Es bietet Unternehmen verschiedene Optionen zur Erfüllung ihrer speziellen Anforderungen. Neue Premium Services, die das erweiterte IoT-Plattformmodell ergänzen, erfüllen darüber hinaus im Markt bisher noch nicht bediente Anforderungen zur Monetarisierung und Sicherheit von IoT-Anwendungen.



„Wir haben unsere IoT-Connectivity-Plattform Control Center vor mehr als zehn Jahren im Markt eingeführt. Seitdem hat sie sich zur größten IoT-Plattform mit heute über 43 Millionen verwalteten Endgeräten entwickelt, und jeden Monat kommen 1,5 Millionen neue Endgeräte hinzu“, erklärt Jahangir Mohammed, General Manager of IoT bei Cisco. „Aus unserer Arbeit für unsere 11 Millionen Kunden zur Unterstützung ihrer IoT-Erfolge haben wir gelernt, dass Unternehmen in verschiedenen Stadien ihrer IoT-Implementierung unterschiedliche Anforderungen haben. Deshalb haben wir jetzt die umfassendste Weiterentwicklung unserer IoT-Plattform Control Center eingeführt: Sie bietet ein flexibles Modell sowie neue Premium Services, die den Kundenbedarf in jeder Phase unterstützen.“



Control Center 7.0 für höhere Flexibilität und mit neuen Premium Services



Mit Control Center 7.0 präsentiert Cisco Jasper einen einzigartigen und in der Branche beispiellosen IoT-Lösungsansatz. Kunden und Service-Provider-Partner erhalten damit die nötige Flexibilität, die für den jeweiligen Anwendungszweck richtigen Funktionen und Services auszuwählen und an ihre Bedürfnisse anzupassen. Gleichzeitig bietet Cisco Jasper einen einfachen Wachstumspfad für ihre Geschäftsentwicklung. Control Center 7.0 bietet als erste IoT-Plattform folgende flexible Funktionen:



 „Advanced“- Funktionalität: Eine neue Plattformebene – Control Center Advanced – erfüllt komplexe Kundenanforderungen, die umfassendere Funktionalität erfordern. Darunter fallen verbesserte Sicherheitslösungen sowie Automatisierungs- und Analytics-Funktionen.



 Premium Services – Die Einführung der ersten beiden Premium Services für Control Center bietet Kunden neue Möglichkeiten für bisher ungelöste IoT-Geschäftsanforderungen an. Threat Protection & Smart Security (TPSS) Service ist eine IoT-spezifische Lösung zum Schutz gegen Malware- und Phishing-Angriffe und basiert auf Cisco Umbrella. Der zweite neue Service, Traffic Segmentation, unterstützt verschiedene Modelle zur Umsatzgenerierung. Die Premium Services lassen sich von Cisco Jaspers Service-Provider-Partnern für spezielle Kundenanforderungen anpassen.



 LPWAN-Unterstützung – Control Center 7.0 macht die Plattformfähigkeiten – u. a. die globale Reichweite und Skalierung über die Unterstützung von Mobilfunknetzen – durch Kompatibilität mit unterschiedlichen LPWAN-Technologien wie NB-IoT und MTE-M jetzt auch für Low-Power-Endgeräte verfügbar.



AT&T Control Center – Advanced



AT&T arbeitet als einer der Service-Provider-Partner von Cisco Jasper derzeit an der Integration dieser zusätzlichen Fähigkeiten, um die IoT-Anforderungen in weiteren Marktsegmenten zu erfüllen. Die Plattform soll unter der Bezeichnung AT&T Control Center – Advanced in Verbindung mit zusätzlichen Premium Services angeboten werden.



„Wir arbeiten weltweit mit Unternehmen aller Größenordnungen und aus allen Wirtschaftszweigen zusammen“, erläutert Chris Penrose, President IoT Solutions, bei AT&T. „AT&T Control Center – Advanced mit zusätzlichen Premium Services ist der nächste Schritt zur Bereitstellung differenzierter Plattformfunktionen und Lösungen für unsere IoT-Kunden. Mit diesen Weiterentwicklungen bei Sicherheit, Analytics und Automatisierung können unsere Kunden ihre IoT-Lösungen noch effizienter verwalten und ihren ROI weiter erhöhen.“



Integration mehrerer Cisco Technologien



Control Center 7.0 ist die erste Version der IoT-Plattform, die mehrere Cisco Technologien integriert. Sie erfüllt damit das bei der Übernahme von Jasper durch Cisco gegebene Versprechen, die Leistung des Cisco Portfolios mit der weltweit führenden IoT-Connectivity- Management-Plattform zu verknüpfen. Dadurch löst Control Center 7.0 die größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Umsetzung ihrer IoT-Anwendungen:



 Mehrstufige Sicherheit – Aufbauend auf den bisher schon vorhandenen Sicherheitsmerkmalen von Control Center verfügen Anwender jetzt über mehrstufige Sicherheitskontrollen wie geschlossene Benutzergruppen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Whitelisting-Funktionen und andere. Dadurch lassen sich bekannte Probleme erkennen und beheben.



 Collaboration – Durch Integration mit Cisco Spark können Anwender Probleme mit vernetzten Geräten einfach gemeinsam lösen. Dies beschleunigt die Fehlersuche und macht sie kostengünstiger.



 Verbesserte Analytik – Neue Reports mit historischen Daten zum Verhalten und zur Nutzung von Endgeräten erlauben Anwendern die gezielte Lösung von Problemen, die sich auf Performance, Kosten und Sicherheit auswirken.



 Unterstützung von Low-Power-Endgeräten – Control Center 7.0 ist die erste kommerziell verfügbare IoT-Plattform, die sowohl die Verwaltung von IoT-Endgeräten in Mobilfunknetzen als auch in NB-IoT- und LTE-M-Netzen unterstützt. Dadurch deckt sie eine große Auswahl von Anwendungsfällen ab.



„Bei der Übernahme von Jasper haben wir der Wirtschaft versprochen, dass Cisco und Jasper mehr sein würden als die Summe ihrer Einzelteile und dass wir vielmehr gemeinsam etwas Besseres schaffen würden“, kommentiert Rowan Trollope, Senior Vice President und General Manager des Bereichs IoT and Applications bei Cisco. „Dieses Versprechen haben wir jetzt eingelöst. Und das, was wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben, übertrifft sogar unsere hoch gesteckten Erwartungen.“



Control Center 7.0 als integrierte Komplettlösung



Mit Control Center 7.0 hat Cisco Jasper eine integrierte Komplettlösung geschaffen, die professionelle Anforderungen im Umfeld von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) erfüllt. War Control Center bisher ein Standalone-Produkt für die automatisierte Verwaltung von IoT-Endgeräten und ihren Verbindungen auf globaler Ebene, ist das neue Control Center 7.0 dagegen ein weiterer Beweis für Ciscos Innovationskraft im IoT-Umfeld. Die neue Plattform ist jetzt kompatibel mit der allgemeinen Cisco IoT Operations Platform, die mit integrierter Connection-Management-, Data-Delivery- sowie Fog-Computing-Funktionalität eine komplette und durchgängige Lösung darstellt. Damit ergänzt sie Ciscos Digital Network Architecture (DNA)-Portfolio für eine neue Generation von Netzwerken mit verbesserten Sicherheits-, Analytics- und Automatisierungsfunktionen. Mit diesen lassen sich attraktive neue IoT- und Cloud- sowie mobile Anwendungen realisieren. Kunden aus allen Branchen können ihre IoT-Anwendungen so von der Edge bis zur Cloud verwalten.



Verfügbarkeit



Control Center 7.0 von Cisco Jasper ist ab sofort verfügbar.