(fair-NEWS)

Beim „Grand Départ" der Tour de France am 1. Juli 2017 in Düsseldorf ist erstmals auch das Bahrain Merida Pro Cycling Team am Start, nur zwei Jahre nachdem mit dem Aufbau des Teams begonnen wurde. Bahrain ist eines der ersten Länder im Mittleren Osten, das mit einem UCI World Tour Radsportteam auf allen sechs Kontinenten antritt.27 Radsportler aus zwölf Nationen gehören zum Team Bahrain Merida um Kapitän Vincenzo Nibali, der mit seinem dritten Platz beim Giro d'Italia 2017 ein starkes Zeichen setzte. Große Hoffnungen ruhen auch auf dem Spanier Ion Izagirre Insausti, der auf der Tour seinen Qualitäten als „Kletterer" ausspielen kann, denn zum ersten Mal seit 25 Jahren führt die Tour de France wieder durch die fünf wichtigsten Gebirgsmassive Frankreichs, die Vogesen, den Jura, die Pyrenäen, das Zentralmassiv und die Alpen. 2016 erreichte Ion Izagirre Insausti bei der bergigen 20. Touretappe als Erster das Ziel.Wer die richtige Reisezeit auswählt, kann den Inselstaat Bahrain durchaus per Rad vor spektakulärer Wüstenkulisse erkunden. Während im mitteleuropäischen Winter die Radfahrer bei Schnee und Kälte aufs Radfahren verzichten müssen, herrscht auf dem Archipel im Arabischen Golf bestes Radlwetter mit angenehmen Temperaturen zwischen 15 und 25° Celsius und Sonne satt.Bahrains sportliche HighlightsWeitere sportliche Highlights, neben dem Radsport, sind das Formel 1 Rennen um den Großen Preis von Bahrain und der IRONMAN 70.3 Middle East Championship Bahrain, der im Dezember 2017 stattfinden wird.



Bildinformation: Team Bahrain Merida startet bei der Tour de France 2017