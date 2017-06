Dr. Lennart Weber verstärkt das Hamburger eresult-Team

(fair-NEWS)

Seit März 2017 ist Dr. Lennart Weber als Senior Usability Experience Consultant bei der Full-Service UX-Agentur eresult GmbH in Hamburg mit an Bord.Er kommt von der Bigpoint GmbH, einem Unternehmen, das Browser- und Mobile-Spiele herstellt. Dort unterstützte er zweieinhalb Jahre die Spieleentwicklung von der Konzeptphase bis zum Full Launch mit User Research.Zuvor studierte Dr. Lennart Weber Psychologie an der Universität Freiburg (Schweiz) und Human Factors an der TU Berlin. Seine Dissertation zum Thema "Wahrgenommene Qualität von Flugzeugkabinen" entstand während seiner 3-jährigen Tätigkeit als Forscher bei der Airbus Group."Wir freuen uns sehr, dass wir Lennart im Team haben und setzen auf seine Erfahrungen bei der Durchführung von Usability Tests, Fokusgruppen, Interviews Panel-Umfragen, Motivationsprofilen und Art Testing. Gemeinsam möchten wir den Standort Hamburg ausbauen und unseren Umsatz vor allem in der Gaming-Branche deutlich steigern. Hier sehen wir gerade in Hamburg gute Möglichkeiten und Chancen für uns. Hamburg ist der Gaming-Hub Deutschlands", so Thorsten Wilhelm, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der eresult GmbH.Sie möchten auch zum eresult-Team gehören und eigenverantwortlich Projekte übernehmen? Vakante Stellen finden Sie unter: www.eresult.de/ueber-uns/jobs-karriere/



Bildinformation: Logo eresult GmbH