Obermann-Lkw besucht Sprachheil-Kindergarten Herzberg

Ein Lkw-Fahrer ist es normalerweise gewohnt, lange Strecken zu fahren und oft tagelang „on the road“ zu sein, um seine Ladung von A nach B zu befördern. Unter dem Motto „Obermann on Tour“ hat das Logistik- und Speditionsunternehmen aus Osterode bereits in den vergangenen Jahren damit begonnen, Grundschulkindern und Kindergartenkindern das Thema Logistik näher zu bringen.Am 15. Juni 2017 sorgte der Obermann-Lkw im Sprachheil- Kindergarten Herzberg für Aufsehen. Der Lkw-Besuch war für die Kinder vor allem eines: Eine sportliche Herausforderung. „Alle Kinder durften mit ins Führerhaus und sich das Arbeitsumfeld von Herrn Engler aus nächster Nähe anschauen. Dabei war schon der Aufstieg ins Führerhaus ein kleines Abenteuer für die Kinder“, so Claudia Hellmann.Logistik zum Anfassen mit Dieter EnglerOben angekommen, erklärte Dieter Engler den Kindern, was zum Berufsalltag eines Lkw-Fahrers alles dazugehört und beantwortete geduldig ihre Fragen. Dabei durften die Kinder nicht nur auf dem Fahrersitz Platz nehmen, sondern sich auch ins Bett legen.Mit der Aktion möchte die Unternehmensgruppe vor allem zwei Ziele erreichen: Den Kindern ein positiveres Bild vom Lkw-Fahren vermitteln und damit gleichzeitig den Nachwuchs fördern: „Mit dem Lkw-Fahren sind oft negative Bilder verbunden wie Eltern, die sich über den langsamen Lkw-Fahrer vor ihnen auf der Autobahn ärgern“, so Heiko Andreas Helmke. „Uns geht es darum, aufzuzeigen, dass der Lkw-Fahrer nicht ein Störfaktor, sondern ein wichtiges Glied der Warenwirtschaftskette ist. Außerdem möchten wir Kinder für den Beruf des Lkw-Fahrers begeistern!“Autor: Obermann Unternehmensgruppe

Die Obermann Unternehmensgruppe ist einer der größten Logistik- und Speditionsdienstleister in Südniedersachsen. Das Unternehmen hat sich nicht nur auf Leistungen rund um die Bereiche Lagerhaltung und Transport, sondern auch auf den Verkauf und die Wartung von Nutzfahrzeugen spezialisiert. 1893 durch Fritz Obermann in Wieda/Harz gegründet, verfügt die Unternehmensgruppe heute an den Standorten Osterode, Northeim, Nordhausen und Gittelde unter anderem über insgesamt 200.000 m² Lagerfläche, 60.000 m² Hallenfläche sowie über Blocklager, Hochregallager, Wärmelager und als Reglementierter Beauftragter über ein Luftfrachtsicherheitslager.Professionelle Logistik-StrategienRund 350 engagierte Mitarbeiter sind in den drei Hauptgeschäftsfeldern Logistik plus, Spedition plus und Nutzfahrzeuge beschäftigt. Sie sorgen dafür, dass das Unternehmen täglich deutschlandweit Teilladungen ausliefert und Transporte mit Jumbo-Wechselbrücken sowie Tankaufliegern realisiert. Auch europa- und weltweite Sendungsströme können durch ihren Einsatz erfolgreich organisiert werden. Durch kurze Kommunikations- und Entscheidungswege ist das Unternehmen als lösungsorientierter Anbieter in der Lage, zum Teil sehr komplexe Leistungen zur Zufriedenheit seiner Kunden abzuwickeln. Mitarbeiter mit dem nötigen Detailwissen tragen außerdem dazu bei, dass die Obermann Unternehmensgruppe ihren Kunden maßgeschneiderte und kundenorientierte Lösungen zur schnellen und effektiven Umsetzung professioneller Logistik-Strategien bieten kann.Weitere Informationen unter www.obermann.de