Impuls-Tour von PROCAD legt guten Start hin

Die ersten drei Monate ist der PROCAD-Truck nun bereits unterwegs und bereits jetzt zeigt sich, dass PROCAD mit seiner Impuls-Tour 2017/2018 unter dem Motto „Die Digitalisierung Ihrer Produktdaten“ auf dem richtigen Weg ist.„Im PROCAD-Truck war es möglich, sich ohne Ablenkung auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ohne lange Abwesenheit der Mitarbeiter“, so Volker Kallfass, Betriebsleiter beim PROCAD-Kunden Kallfass. Dirk Grizan aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der BRITA GmbH ergänzt: „"Was Sie uns heute gezeigt haben, wird uns nach der Umstellung auf die neue Version mehrere Stunden Arbeitszeit pro Tag einsparen."“ Ähnlich positiv äußerten sich Vertreter weiterer PRO.FILE-Anwender, die seit April Besuch vom PROCAD-Truck bekommen haben.Vollgepackt mit Know how und Anwendungsimpulsen zur Digitalisierung von Produktdaten ist dieser derzeit auf Impuls-Tour 2017/2018 und besucht Anwenderunternehmen direkt an ihrem Unternehmenssitz. Einen ganzen Tag lang erhalten sie dort Anwendungs- und Strategie-Impulse zum Ausbau und zur Digitalisierung ihres Product- and Document Lifecycle sowie Tipps & Tricks zum besseren Einsatz von PRO.FILE – zugeschnitten auf die individuelle Unternehmenssituation, ohne Reisekosten und lange Abwesenheit.Die Tour läuft noch bis April 2018. PRO.FILE-Anwender können sich direkt unter www.procad.de/truck um einen Truck-Stopp auf ihrem Firmengelände bewerben. Die Anzahl der Termine ist begrenzt.



Bildinformation: Informiert über die Digitalisierung von Produktdaten: das Team des PROCAD-Trucks. Abb. PROCAD