Bauherren-Informationstag in Hamburg-Hammerbrook

Hamburg. Bauinteressierte sind am kommenden Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr in das Hamburger Büro von Roth-Massivhaus eingeladen. In unmittelbarer Nähe der Hafen-City, am Sachsenfeld 3 bis 5, informiert der Massivhausanbieter Bauherren über gesundes Bauen, Heiz- und Lüftungstechnik, Baufinanzierung, Smart Home Technologien und moderne Küchentechnik.Persönliche Kundengespräche haben bei Roth-Massivhaus Priorität. Daher werden Experten vor Ort sein, um ausführlich zu beraten.Das Programm bietet künftigen Bauherren Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Themen Hausbau und Grundstückssuche. Hier gibt Enrico Roth, Geschäftsführer der Bau- GmbH Roth, Tipps und Empfehlungen. Günter Beierke, Baubiologe nach IBN, stellt Lösungen für wohngesunde Häuser und schadstoffgeprüfte Baustoffe vor. Das wichtige Thema Finanzen kommt natürlich auch nicht zu kurz. Hier zeigt Stefan Kresse der Finanz- GmbH Roth maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte. Aber auch der wohl wichtigste Raum kommt nicht zu kurz: So informiert der Geschäftsführer von Ruder Küchen, Mario Ruder, zur Planung moderner und funktionaler Küchen. Cornelia Breede präsentiert intelligente Smart Home Technologien von Loxone. Über Heiz- und Lüftungstechnik spricht Michael Behrendt von dem Unternehmen Behrend Energiesysteme.Im Büro integriert ist ein Bemusterungszentrum, welches auf mehr als 300 Quadratmetern viele Ideen und Produktvarianten ausstellt.Der Eintritt ist frei, Einlass ab 13.45 Uhr. Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten, da nur begrenzt Plätze verfügbar sind.Information und Kontakt:Bau- GmbH RothSachsenfeld 3-520097 Hamburg – HammerbrookTelefon: 040-25 41 87 99 10Mail: info@massivhaus-hamburg.deInternet: www.roth-massivhaus.de Die Bau- GmbH Roth wurde 1999 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Unter dem Markennamen Roth-Massivhaus hat sich das Familienunternehmen zu einem der führenden regionalen Anbieter für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise entwickelt. Das Unternehmen ist überwiegend in Norddeutschland tätig und unterhält Niederlassungen in Berlin und Hamburg. Mehr als 2.100 Bauherrenfamilien haben sich bisher für ein Haus der Firma entschieden.



Bildinformation: Enrico Roth, Geschäftsführer der Bau- GmbH Roth, heißt zukünftige Bauherren am Sonntag willkommen. Foto: Roth-Massivhaus