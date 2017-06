Rocka Nutrition begrüßt neuen Athleten - Herzlich Willkommen BroSep

(fair-NEWS)

Transparente Inhaltsstoffangabe, keine künstlichen Farbstoffe, erlesene Zutaten und ein exzellenter Geschmack - Hinter diesen gesundheitsbewussten Attributen steht die Fitness Marke Rocka Nutrition. Guten Geschmack hat Firmengründer Julian Zietlow auch bei der Auswahl seines neuesten Teammitgliedes bewiesen: Sepehr Bahadori alias BroSep wird ab sofort das Rocka-Team rund um Ehefrau Alina Schulte im Hoff, "Schmale Schulter", Wencke Sperveslage, "Smartgains", Ron Bielecki und Alexandra Schulte im Hoff verstärken und noch erfolgreicher machen. In einem neuen Rocka-Trailer wird der "Neue" bereits vorgestellt und gebührend in Szene gesetzt. Das Video ist heute direkt auf dem 4. Platz bei den YouTube-Trends eingestiegen: https://www.youtube.com/watch?v=BWrZdC3sikw+++ Neuer Rocka-Athlet: Sepehr Bahadori +++Sepehr Bahadori, Baujahr 1993, ist Profibodybuilder und bekannt durch seinen erfolgreichen YouTube Channel "BroSep Fitness", auf dem er regelmäßig Videos zum Thema Fitness und Ernährung zeigt. Auf authentische Art und Weise verbindet er Genuss und eiserne Disziplin, was ihn zum Vorbild tausender junger Menschen macht.+++ Kundenpflege 2.0 +++Neben den Supplement-Bestsellern, wie den Rocka Whey Isolaten, der SMACKTASTIC Cream oder dem SMACKTASTIC Flav Powder gibt es für die erfolgreichen Athleten noch einiges mehr zu promoten: Bekleidung, Food und Fitness-Zubehör gehören zum breit gefächerten Repertoire der Marke Rocka Nutrition. Außerdem steht das Team, rund um Julian Zietlow, der Community auf Facebook, Instagram und Co. stets mit fachlicher Kompetenz zur Seite. "Wir sind froh und stolz darüber, so eine enge Bindung zu unseren Kunden pflegen zu dürfen und werden auch weiterhin unser Bestes tun, um authentisch, offen und transparent zu arbeiten", so Alina Schulte im Hoff.Weitere Informationen:https://www.rockanutrition.dehttps://www.rockanutrition.de/blogs/blog/www.pr-agentur-sport.deVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten288 Wörter, 2.182 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:www.pr4you.de/pressefaecher/rockanutrition/



Bildinformation: Logo Rocka Nutrition