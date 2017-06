Seals-Shop.com erweitert Zahlungsmethoden ab sofort

(fair-NEWS)

Stuttgart, 28.06.2017. Seals-Shop GmbH, eine Geschäftseinheit der Trelleborg Gruppe, hat mit der Markteinführung seiner E-Commerce Plattform für hydraulische Dichtungen Seals-Shop.com vor einigen Monaten begonnen. Das Angebot richtet sich primär an Kunden aus den Bereichen Reparatur, Instandhaltung und Ersatzteilgeschäft sowie dem produzierenden Gewerbe und dem technischen Handel europaweit.Neu ist nun die Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten: Ab sofort werden Kunden zusätzlich zum Rechnungskauf auch per Kreditkarte oder PayPal einkaufen können und somit das breit gefächerte Sortiment an Trelleborg Qualitätsdichtungen noch bequemer erwerben. Derzeit stehen über 5.000 Artikel an hydraulischen Dichtungen online zum Verkauf und sind sofort europaweit versandfertig. Das Agenbot umfasst beispielsweise O-Ringe, Rotations-, Stangen- und Kolbendichtungen, gefertigt aus Hochleistungsthermoplasten, Polymer- und Elastomer-Werkstoffen.Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, baut Seals-Shop.com das Portfolio und die Services weiter nach und nach aus: von geprüften Qualitätsdichtungen, über erhöhte Verfügbarkeit direkt ab Lager, bis hin zu einer schnellen Lieferabwicklung innerhalb weniger Tage.Laut Florent Guillomeau, Geschäftsführer bei Seals-Shop: "Die Qualität und der Service unseres online Shops kommen immer an erster Stelle. Daher entwickeln wir uns stetig weiter. Zusätzlich zu den neu eingeführten Zahlungsmethoden, sind weitere Funktionen für die unmittelbare Zukunft geplant."Weitere Informationen erhalten Sie unter <a href="https://www.seals-shop.com">https://www.seals-shop.com</a>.



