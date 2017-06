Neu im IT-Service-Net Jörn Genserowski

(fair-NEWS)

In Sindelfingen, nähe Stuttgart, betreibt Jörn Genserowski seinen IT-Service als Partner des bundesweiten IT Service Net. Jörn Genserowski bietet seinen Kunden im Großraum Stuttgart sämtliche Leistungen die ein EDV-Systenhaus bieten kann. Das Unternehmen trägt die Bezeichnung IT Servicenet BB. Das Unternehmen stellt seinen Geschäftskunden einen professionellen IT Service zur Verfügung.Dazu gehören Hardware- und Softwarebeschaffung, IT-Administration, Serverlösungen, Fehlerdiagnose und Reparatur, Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Projekten, Unterstützung per Fernwartung und Vor-Ort-Service, Installation und Konfiguration von Hard-und Software, IT-Security, Wartung und Reparaturen von Druckern und Kopierern.Jörn Genserowski ist Kommunikationselektroniker und kommt aus dem Bereich Video und Kamera. Damit ist er vertraut mit Mini HD Kameras, Aufzeichnung von SD über HD bis 4K Signalen und Spezialkameras im Klein bis Mini Format. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt im Bereich Alarmanlagen und Videoüberwachung.POS mit VideokontrolleFilialbetriebe klagen unter Inventurdifferenzen. Sämtliche Kontrollen können nun von jedem beliebigen Ort und jederzeit vorgenommen werden. Neu ist die Verknüpfung von Kassenabrechung mit Video. Das erlaubt dem Controller unklare Abrechnungen mit Aufzeichnungen zu unterlegen und damit zu klären. Nach Feierabend schaltet das System in den Nachtbetrieb und dient als Alarmanlage. Jörn Genserowski konzipiert und installiert diese Systeme im Handel und Filialbetrieben.IT-VollserviceIT Servicenet BB stellt seinen Kunden ein umfangreiches Serviceangebot zur Verfügung: Beratung im Vorfeld einer IT-Anschaffung. Die Projektierung umfangreicher Vorhaben wie zum Beispiel Server und Clients Einrichtungen. Ein zuverlässiger IT-Support damit das sichere Gefühl das alles läuft. Technische Unterstützung des firmeneigenen Administrators oder Hilfe im Überlastungsfall. Als eine schnelle und dabei kostensparende Variante ist die Fernwartung, in diesen Fällen wird, nach Absprache, über Internet die Servicemaßnahmen vorgenommen.IT-SicherheitscheckIT Servicenet BB überprüft die IT und macht Vorschläge zur Beseitigung von Schwachstellen. Im Rahmen eines Notfallmanagements werden mögliche Szenarien beschrieben und Handlungsanweisungen erarbeitet. Wichtig ist auch der Datenschutz. IT Servicenet BB übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.KassenserviceDie Zeiten der Kurbelkasse ist vorbei, moderne Zahlsysteme laufen mit W-LAN und PDA`s. IT Servicenet BB berät, unterstützt und installiert diese modernen Systeme.Umso früher dieses Servicekonzept greift, desto schneller spart der Kunde Zeit und Geld. Damit bietet Jörn Genserowskieinen handfesten Wettbewerbsvorteil! Wie das geht, zeigt das Unternehmen auf Anfrage. Gerne sendet Jörn Genserowski Informationsmaterial und berät direkt vor Ort. Mehr Info: www.it-servicenet-bb.de Aufgrund der wachsenden Brisanz der IT-Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Freelancer und IT-Einzelkämpfer.An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.



