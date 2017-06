E&M und SEBOcom gehen Film-Kooperation ein | TV-Produktion für die Energiewirtschaft

(fair-NEWS)

Energie & Management bietet nun zusammen mit der SEBOcom GmbH Filmproduktion an. Branchenereignisse und relevante Themen können per Video mit festgehalten und begleitet werden. Sei es auf Messen, bei Pressekonferenzen, Vor-Ort-Terminen oder Unternehmensportraits: Jede Art der Präsentation ist möglich. SEBOcom bietet durch seine Produktionen eine aktive Vertriebsunterstützung sowie <a href="https://www.energie-und-management.de/e-und-m-tv/e-und-m-tv-tv-produktion-fuer-die-energiewirtschaft/">Corporate TV</a> und Viralmarketing. Film dient als Bindeglied zwischen Unternehmen und zwischen Industrie und Öffentlichkeit.E&M TV und energy-news.tv kooperieren - TV-Produktion für die EnergiewirtschaftFilm nimmt in der Kundenkommunikation, besonders im Onlinebereich, einen immer wichtigeren Platz ein. Videos vermitteln zuverlässig Informationen, wecken Emotionen und hinterlassen prägende Bilder und Eindrücke bei den Rezipienten. Der Trend zeigt, dass interaktive und dynamische Inhalte eine immer größer werdende Bedeutung gegenüber statischen Elementen gewinnen. Unternehmen können die Vorteile des Films nutzen, um modern in Erscheinung zu treten, sich von der Konkurrenz abzuheben und ein großes Publikum zu erreichen.TV-Produktion für die Energiewirtschaft | <a href="https://www.energie-und-management.de/e-und-m-tv/e-und-m-tv-tv-produktion-fuer-die-energiewirtschaft/">E&M TV</a> und energy-news.tv kooperieren"Wir freuen uns sehr, diese Kooperation einzugehen. Die zunehmende Bedeutung an Bewegtbild macht auch vor der Online-Berichterstattung zur Energiewirtschaft nicht halt. Mit SEBOcom haben wir einen kompetenten und erfahrenen Partner, der sich bestens in der Branche auskennt und es weiß, Inhalte aussagekräftig zu transportieren", sagt Stefan Sagmeister, Chefredakteur bei Energie & Management."Wir haben einen Verlagspartner gesucht, mit dem Kunden Filme spartenübergreifend vermarkten und so Führungskräfte erreichen, die sowohl technisch als auch kaufmännisch Verantwortung tragen. Energie & Management hat es als klassischer Verlag frühzeitig verstanden, sein Portfolio um Online-Elemente zu erweitern und gilt als die führende und glaubwürdige Energie-Zeitung Deutschlands", sagt Michael Huppertz, Geschäftsführer der SEBOcom GmbH.Über Energie & Management:Die Energie & Management Verlagsgesellschaft mit Sitz im bayerischen Herrsching am Ammersee ist ein verlegerisch unabhängiger, inhabergeführter Informations- und Serviceanbieter für die Energiewirtschaft. Der Fachverlag wurde 1994 von Helmut Sendner gegründet und bietet ein breites Spektrum an Publikationen und Online-Informationsdiensten mit aktuellen Themen und Daten, die das Meinungsspektrum der Energiewirtschaft und -politik widerspiegeln.Über SEBOcom:Die SEBOcom GmbH ist ein Online-Verlag mit aktiver Vertriebsunterstützung durch Corporate-TV und Viralmarketing. Sie betreibt das Internet-Portal energy-news.tv und produziert Videos und Filme zu aktuellen und spannenden Inhalten der Energiewirtschaft.



Bildinformation: E&M TV und energy-news.tv kooperieren - TV-Produktion für die Energiewirtschaft