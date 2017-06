Warum gute Fotos für Bauernhöfe und Pensionen wichtig sind

(fair-NEWS)

Der erste Eindruck ist entscheidend, ob sich ein Gast von einer Unterkunft angesprochen fühlt. Und diesen vermitteln die Fotos auf der Homepage und im Prospekt des Betriebs. Besonders hier gibt es viel Verbesserungspotential, das sich erfahrungsgemäß direkt in mehr Buchungen niederschlägt.Da werden Zimmer renoviert, der Tischler liefert teure Möbel, die passenden Vorhänge und Accessoires werden sorgfältig ausgesucht, bis alles wohnlich und einladend aussieht. Und anschließend sollen die neu gestalteten Räumlichkeiten im Internet präsentiert werden.Also schnell das Handy gezückt und ein Foto gemacht... Ernsthaft?Keine Frage, aktuelle Handys liefern eine teilweise verblüffend gute Bildqualität. Nur gerade mit Fotos von Innenräumen sind sie meist überfordert. Und die Digitalkamera der Tochter des Freundes macht auch schöne Fotos. Aber stimmen die Bildgestaltung, die Beleuchtung, die nachträgliche Farboptimierung?Denn mit dem Druck auf den Auslöser ist es in der Regel nicht getan. Das Wissen um die richtige Ausleuchtung sowie die nachträgliche Bildbearbeitung sind mindestens ebenso wichtig, um Ferienwohnungen oder Hofleben im allerbesten Licht zu präsentieren.Es zahlt sich auf jeden Fall aus, mit der Fotografie einen Profi zu beauftragen, denn erfahrungsgemäß schlagen sich bessere Fotos direkt in mehr Buchungen nieder.Was soll ich fotografieren lassen?Gäste möchten sehen, wo sie wohnen und was sie im Urlaub erleben können. Textliche Beschreibungen sind zwar wichtig (speziell für Suchmaschinen), aber meistens wird die Entscheidung für eine Unterkunft anhand der Fotos auf einer Website fallen.Neben dem Haus sind Fotos der Zimmer oder Ferienwohnungen am wichtigsten. Schlafzimmer und Aufenthaltsräume sollen heimelig und gemütlich wirken, Wände gerade abgebildet sein und Bäder oder Küche sauber und hell erscheinen.Nicht vergessen sollte man, dass auch Aufnahmen von kleinen Details dazu beitragen können, eine gemütliche Atmosphäre zu vermitteln.Speziell auf Bauernhöfen bieten sich mit den Tieren im Stall, den vielfältigen Arbeiten und dem Hofleben viele interessante Motive, mit denen man den zukünftigen Gästen einen Aufenthalt schmackhaft machen kann.Sehr wichtig, allerdings oft vernachlässigt, werden ungekünstelt wirkende Aufnahmen der Gastgeberfamilie.Mein Haus ist nicht attraktiv genug...Natürlich vermitteln neue oder frisch renovierte Räume einen anderen Eindruck als die zehn Jahre alten Gästezimmer. Aber eine Renovierung ist teuer und manchmal nicht leistbar.Besonders bei älteren Zimmern ist es daher umso wichtiger, dass die Fotos diese möglichst freundlich darstellen und durch die Wahl der richtigen Perspektive kann der Fotograf dafür sorgen, dass kleinere Mängel weniger deutlich in den Vordergrund treten.Verbessert sich die Auslastung durch gute Bilder, lässt sich auch das Budget für Erneuerungen leichter aufstocken.Gute Werbung braucht gute FotosOhne gutes Bildmaterial lassen sich weder attraktive Prospekte noch einladende Homepages erstellen. Auch in Häuserkatalogen und Online-Portalen, wie z. B. <a href="https://mein-bauernhofurlaub.com">www.mein-bauernhofurlaub.com</a> haben die Häuser mit professionellen Fotos die Nase vorn.Darum empfiehlt sich besonders für Bauernhöfe und Privatzimmervermieter mit eingeschränktem Werbebudget als erstes die Investition in gutes Fotomaterial.Darauf aufbauend lassen sich alle weiteren Werbemaßnahmen wesentlich einfacher umsetzen.Auf <a href="https://www.bauernhofwerbung.at">www.bauernhofwerbung.at</a> präsentiert Thomas Reicher, Inhaber einer kleinen Werbeagentur in Kufstein/Tirol und leidenschaftlicher Fotograf ein ganzes Portfolio an Werbemaßnahmen, die er speziell für Urlaubs-Bauernhöfe und Privatzimmervermieter anbietet.Als begeistertem Bauernhofurlauber ist ihm die werbliche Betreuung von Bauernhöfen ein ganz besonderes Anliegen und er ist für ein unverbindliches Erstgespräch immer zu haben.



Bildinformation: Warum gute Fotos für Bauernhöfe und Pensionen wichtig sind