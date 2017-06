Sommerzeit ist gleichzeitig Sandalenzeit

(fair-NEWS)

Die Beautyexpertin Andrea Reindl-Krüger von beautystyle in München gibt Ihnen Expertentipps zum Thema Füße!Gepflegte FüßeEin gepflegter Fuß ist eine Visitenkarte. Ob sichtbar in offenen Schuhen oder im Urlaub am Strand. Schöne Fußnägel und glatte Fußhaut symbolisieren ein perfektes Aussehen!FußpflegeZur Fußpflege gehören schöne, gleichmäßig gekürzte Nägel, Entfernung der Nagelhaut und Hornhaut und eine gepflegte Lackierung. Für Problemnägel lohnt sich eine medizinische Fußpflege.Fußlack mit UV-Licht-härtendem NagellackEine Beschichtung mit UV-Licht-härtendem Gellack ermöglicht einen gepflegten Look, der wochenlang hält. Klassisch-edel ist der French Look. Aber natürlich auch farbige Gellacke sind möglich. Hier wird der Lack im UV-Licht ausgehärtet. Es glättet den Fußnagel und macht ihn stabiler. Auch Sand und Meerwasser hält er stand. In der Regel hält der Gellack6 bis 8 Wochen, bevor er erneuert werden muss.Hautpflege für die FüßeAuch Fußcremes, Fußschaum oder Balsam sollten - gerade im Sommer - regelmäßig angewendet werden. Hier sollte man auf Inhaltsstoffe wie Mineralöl verzichten, da sie die Haut nur abdichten und langfristig noch stärker austrocknen lassen.FazitEin gepflegter Fuß ist nicht nur hübsch anzusehen, er gibt einem auch ein gutes Gefühl von Gepflegtheit und Modebewusstheit.Angebot: Klassische Fußpflege bei beautystyleWir verwöhnen Sie zuerst durch ein pflegendes Fußbad. Danach entfernen wir die Hornhaut. Im Anschluss werden die Nägel und die Nagelhaut in Form gebracht und zur abschließenden Entspannung erhalten Sie noch eine Fußmassage mit Pflege.Dauer: 60 MinutenKosten: € 55,-Für € 20,- Aufpreis kann der Lack mit Gellack modelliert werden.Terminvereinbarung unter info@beauty-style-muenchen.de oder telefonisch unter 089-531264.



Bildinformation: (Bildquelle: Fotolia)