Bulgari Ankauf und Verkauf - SG Pfand und Leihhaus

(fair-NEWS)

<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/luxusuhren-ankauf">Bulgari Ankauf - Bvlgari Ankauf </a>Mit der Jahrtausendwende erlebte die traditionsreiche italienische Juwelierdynastie mit griechischen Wurzeln auch eine Zeitwende. Seit 1984 standen Paolo und Nicola Bulgari, die Enkel von Gründer Sotirio Bulgari, dem Unternehmen vor, ihr Neffe Francesco Trapani war Geschäftsführer. Zu Beginn der 1990er Jahre lancierte Trapani eine Parfümserie und legte den Grundstein zur Entwicklung des Markennamens Bulgari zu einem internationalen Luxus Label. Kurz nach der Jahrtausendwende diversifizierte Bulgari auch noch erfolgreich in die Welt der Luxushotels, und die stets mit überschaubarem Portfolio und eher geringen Stückzahlen operierenden Uhrensparte des Hause geriet ein wenig unter Zugzwang.Guido Terreni, seit 2009 leiter der Uhrensparte, schuf innerhalb weniger Jahre Strukturen, die Bulgari nun weitgehend unabhängig von externen Quellen macht. Dazu zählen eine eigene Uhrengehäuse Fertigung in Saignelegier und eine Zifferblattfabrik in La Chaux-de-Fonds sowie eine modern eingerichtete Uhrwerkproduktion in einem Anbau bzw. Nachbarhaus zur ehemaligen Roth´schen Manufaktur in Le Sentier.Uhrwerke aus Le SentierDie fähigsten Mitarbeiter arbeiten an den Komplikationsuhren von Tourbillions über ewige Kalender bis hin zu Figurenautomaten und Minutenrepetitionen. Spezialitäten wie diese hat Bulgari von den im Jahr 2001 übernommenen Ateliers von Gerald Genta und Daniel Roth geerbt.Das SG Pfand und Leihhaus in Oldenburg bietet ihnen täglich die Möglichkeit des Bulgari Ankauf und Verkauf. Sie können zu den regulären Öffnungszeiten mit ihrer Bulgari Uhr oder ihrem Bulgari Schmuck vorstellig werden und uns ihre Lieblingsstück zum Verkauf anbieten.Unsere Experten nehmen sich gerne die Zeit und bewerten ihre Bulgari Wertstücke in ihrer Anwesenheit. Ob sie nun mit Bulgari Schmuck zu uns kommen, wie zum Beispiel dem Bulgari B Zero 1 Ring , Bulgari Griffe Ring, Bulgari Sapphir Flower Ring oder auch dem Bulgari Allegra Ring. Aber auch Luxus Uhren wie die Bulgari Octo, Bulgari Octo Finissimo, Bulgari Magnesium, Bulgari Diagono, Bulgari Endurer sowie alle weiteren Uhren aus dem Hause Bulgari.Die Bewertung und Taxierung ihrer Wertgegenstände erfolgt stets auf Grundlage der aktuellen Marktpreislage. Das bedeutet für sie, als unseren Kunden, dass sie immer den bestmöglich Preis für ihre Bulgari Wertsachen bei uns erzielen.<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/bulgari-ankauf">Ihr SG Pfand und Leihhaus - Mit Sicherheit </a>



Bildinformation: Farb-Typberatung bei beautystyle