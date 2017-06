Chronische Atemwegserkrankungen effektiv behandeln:

(fair-NEWS)

Für eine effektive Reinigung der BronchienBei chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege kommt es zu einer vermehrten Bildung von Bronchialschleim. Dieser bildet einen idealen Nährboden für Infektionen der Atemwege, die häufig in Exazerbationen und damit in Klinikaufenthalten münden. Um dies zu vermeiden, müssen die Bronchien regelmäßig von festsitzendem Schleim befreit werden.Das innovative RC-Cornet® PLUS von CEGLA Medizintechnik wurde zu diesem Zweck entwickelt und erreicht das Therapieziel - geweitete und von Schleim befreite Bronchien - auf hoch effektive Weise. Die tägliche Anwendung des RC-Cornet® PLUS löst und verflüssigt festsitzenden Bronchialschleim. Durch die geweiteten und stabilisierten Atemwege kann der Schleim wirkungsvoll abgehustet werden. Somit wird der Husten "produktiv" und kommt wieder seiner Reinigungsfunktion nach. Ist die Reinigung vollzogen, reduziert sich der Hustenreiz, da die Hustenrezeptoren weniger gereizt werden. Auch die Anfälligkeit für Infekte und damit auch die Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen sinkt.Weniger Klinikaufenthalte in Studien belegtStudien belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet® Therapie den Antibiotikabedarf ebenso wie die Häufigkeit von Klinikaufenthalten reduziert. CEGLA Medizintechnik stellt die Studien auf Anfrage gerne zur Verfügung und informiert auf seiner Unternehmensseite www.cegla.de ausführlich über das neue RC-Cornet® PLUS zur Atemtherapie. Wichtiges Wissen zu den Krankheitsbildern COPD, Asthma und Lungenemphysem erhalten Patienten auf der Seite www.leichter-atmen.de , die zudem vielfältige Tipps und Services bietet.Der Medizintechnik-Spezialist CEGLASeit 1982 ist das Familienunternehmen CEGLA Medizintechnik aus Montabaur auf medizintechnische Hilfsmittel für Atemwegspatienten spezialisiert. Heute zählt es in Deutschland zu den führenden Anbietern auf seinem Gebiet. Mit viel Erfahrung und innovativen Entwicklungen engagiert es sich für Patienten mit Krankheitsbildern wie COPD, chronischem Husten, Asthma oder Mukoviszidose. Seine breite Produktpalette mit Schwerpunkten auf der Atemtherapie, Inhalationstherapie, Messtechnik und Sauerstofftherapie vertreibt CEGLA Medizintechnik auf der ganzen Welt.