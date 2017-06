Christiane Brüning neuer Head of Corporate Communications bei Hellmann Worldwide Logistics

(fair-NEWS)

Osnabrück, den 28. Juni 2017. Christiane Brüning hat zum 12. Juni 2017 die Position des Head of Corporate Communications übernommen und verantwortet in dieser Funktion die globale Unternehmenskommunikation des Hellmann Konzerns.Christiane Brüning (36) verfügt über langjährige Erfahrungen in der strategischen Unternehmens- sowie in der Finanzkommunikation. In den vergangenen Jahren leitete sie die PR- und Investor Relations-Abteilung der Lloyd Fonds AG in Hamburg. Zuvor war Brüning als Beraterin verschiedener im Logistik-Bereich angesiedelten Unternehmen und als Kommunikationsberaterin des Vorstands der Bank of Scotland in London tätig."Mit Christiane Brüning haben wir eine erfahrene Kommunikationsexpertin gewinnen können, die insbesondere unsere strategische Unternehmenskommunikation weiter ausbauen wird", so Dr. Thomas Knecht, Sprecher der Geschäftsführung.



Bildinformation: Christiane Brüning, Head of Corporate Communications, Hellmann Worldwide Logistics