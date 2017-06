Sommer, Sonne, Schwabbelbauch – jetzt riecht es aber

(fair-NEWS)

Richtig gelesen: da hat man nach der winterlichen Fressphase wirklich alles getan, um dem Speck zu Leibe zu rücken, aber nichts hat wirklich geholfen. Stattdessen schwabbeln jetzt noch mehr Kilos an Hüfte, Bauch und Po. Gerade jetzt im Sommer locken die feinsten Grill-Delikatessen: deftige Steaks, knackige Bratwürste und mariniertes Bauchfleisch verführen die Sinne und den schwachen Leib. Stattdessen legt man kalorienreduzierte Veggie-Würstchen, feinste Vollkorn-Bratlinge oder Chia-Gemüse-Tofu-Spießchen auf den Grill, um den Eindruck zu erwecken, der Schwabbelbauch sei eben alters- oder krankheitsbedingt.Da hat man sich den ganzen Winter und das ganze Frühjahr mit modernen Futtervarianten aus der Alternativ-Food-Ecke im Supermarkt abgequält, um wenigstens ein paar Gramm Fett von den winterlichen Fress-Eskapaden wieder zu verlieren, aber das Einzige, was wirklich abgenommen hat, ist das Gehirn. Und jetzt sollte es tatsächlich noch schwieriger werden, mit etwas Grips ein paar Pfunde abzunehmen. All das bunte, moderne Ersatzfutter und die süffigen Light-Getränke mit den köstlichen Aromen, leckeren Geschmacksverstärkern und fröhlichen Farbstoffen machen gar nicht schlank, sondern krank. Der Doktor sagt: Fettleber, Nierenversagen, Darmverschluss – kurz vor Koma. Und der Körpergeruch sagt: Azidose vom Allerfeinsten.Und nun? Vielleicht sollte man erstmal sein Gehirn einschalten, bevor man einem sinnlosen Ernährungstrend folgt, nur weil die Medien immer mehr Spaß daran finden, neue Wunderdiäten anzupreisen. Keine 5-Kilo-Bananen-Diät kann jemals wirklich helfen, an einem Wochenende 10 Kilo Gewicht zu verlieren. Wer wirklich abnehmen möchte, der braucht eine vernünftige Ernährungsstrategie, die individuell zum persönlichen Ernährungsverhalten passt. Ideal für Abnehmwillige ist hier der Ratgeber DIE NEUEN SCHLANK-PUSHER von Vanessa Halen. Dieser Ratgeber ist bereits seit vielen Jahren ein Top-Seller auf dem Buchmarkt. Und jetzt ganz neu: SCHLANK MIXER – für alle, die sich ein paar Pfunde wegmixen möchten. Lesen, ausprobieren und abnehmen – so einfach geht das.Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagtDer neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7412-2820-996 Seiten – 11,95 EuroVerlag:Books on DemandIn de Tarpen 4222848 NorderstedtTelefon: 040-534335-0Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat.



