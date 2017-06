Begeisterung verbindet: bpi solutions realisiert neue CRM-Lösung CAS genesisWORLD bei Schröder Teams

(fair-NEWS)

Im Jahr 1960 begründet Herbert Schröder sein Unternehmen. Eine Tankstelle, eine Werkstatt, drei Mitarbeiter und viele „Käfer". Von Anfang an setzt das Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe Maßstäbe und überzeugt mit Sachkompetenz und Herzlichkeit. Seit 1999 präsentiert das Schröder Team Senne Fahrzeuge in einem architektonischen Highlight: Im exklusiven Audi Hangar berät das Verkaufsteam ausführlich und individuell. Inzwischen arbeitet ein Team aus über 300 Kolleginnen und Kollegen und bündelt die Erfahrungen aus Tradition und Innovation zum Vorteil der Kunden. Als einer der besten Audi-Servicebetriebe Deutschlands ausgezeichnet, steht das Schröder Team Senne als „Audi Top Service Partner 2016" zum wiederholten Male für eine hohe Kundenzufriedenheit in Bielefeld und Umgebung.Seit über 50 Jahren kennt Schröder Teams die Bedürfnisse ihrer Kunden genau und legt höchsten Wert auf vorbildliche Kundenbetreuung. Am Stadtholz dem modernsten Standort des Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KG wird CRM nicht nur als ein Softwareprojekt angesehen, sondern als die Umsetzung der eigenen Unternehmensphilosophie betrachtet. CAS genesisWorld erhielt als neue Lösung den Zuschlag, da es bereits im Standard die geforderten Funktionen abdeckt, die Akzeptanz bei den Anwendern durch die eingängige Bedienoberfläche hoch ist und bpi solutions mit viel Sachverstand überzeugen konnte.Die gute Vorbereitung sowie Klärung aller offenen Punkte vor dem Livegang, sorgte für eine reibungslose und schnelle Einführung von CAS genesisWorld – inklusive Übernahme der Bestandsdaten aus dem vorhandenen CRM-Altsystem, einer Fachanwendung aus der Automobilbranche. Die neue umfassende Termin- und Kontaktverwaltung unterstützt die schnelle Abwicklung der Vorgänge. Zusätzlich wurde eine neue Fahrzeugverwaltung für Privatfahrzeuge und Firmenflotten geschaffen: Gezielte Information und sofortiger Zugriff auf alle benötigten Daten für die direkte Auskunftsfähigkeit, denn die Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle aller Aktivitäten.Das Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KG ist überzeugt, sich mit CAS genesisWorld für die richtige Lösung entschieden zu haben. Das reichhaltige Datenfundament erlaubt es in die Zukunft besser zu planen und die Bedürfnisse der Kunden noch genauer zu erkennen. Daraus resultiert eine hohe Zufriedenheit bei eigenen Mitarbeitern und bei den Kunden.



Bildinformation: Begeisterung verbindet: bpi solutions realisiert neue CRM-Lösung CAS genesisWORLD bei Schröder Teams