Sommerpromotion: Gehe mit alwa auf große Mineralwasser-Jagd!

Sommer, Sonne, Sammelfieber: Ab sofort geht es mit alwa auf große Mineralwasser-Jagd. Die Baden-Württemberg weite Sammelpromotion stellt die alwa Mineralwässer in den Mittelpunkt und soll Kaufanreize für den Verbraucher schaffen. Neben einer garantierten Sammelprämie von 500 Euro für alle erfolgreichen „Jäger“ gibt es eine Mercedes A-Klasse im Wert von 30.000 Euro zu gewinnen.In diesem Sommer hat sich die Mineralwassermarke alwa etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die große alwa Mineralwasser-Jagd. Über den Sommer hinweg sind Verbraucher dazu aufgefordert, bedruckte Aktionsdeckel zu „jagen“, in denen sich jeweils einer von neun Buchstaben befindet – einer davon ist nur insgesamt 50 Mal im Umlauf und damit am seltensten. Wer das Wort „Mineralwasser“ vollständig ersammelt hat, erhält 500 Euro Sammelprämie garantiert sowie die Chance auf eine Mercedes A-Klasse. Die Aktionsdeckel befinden sich auf den Produkten alwa Mineralwasser classic, medium und naturelle in 1,0 Liter PET-Mehrweg sowie in 0,7 Liter Glas, jeweils im Zwölferkasten.Zur Bewerbung der großangelegten Mineralwasser-Jagd wurde eine crossmediale Werbekampagne gelauncht: Ob Heidelberg, Heilbronn, Mannheim, Ulm, Karlsruhe oder Stuttgart – auffällige Großflächenplakate, zahlreiche City-Light-Poster sowie POS-Medien sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit. Zusätzlich wird die Kampagne auf den Infoscreens in den Bahnhöfen der Stuttgarter S- und U-Bahnen ausgespielt. Eines der Highlights ist der 7-sekündige alwa-Werbesport, der zwei Wochen lang auf der großen LED-Videowand am hochfrequentierten Pragsattel in der Landeshauptstadt zu sehen sein wird.Über einen 20-sekündigen Funkspot auf allen privaten Radiosendern Baden-Württembergs sowie auf SWR 3 sollen weitere potenzielle Sammler erreicht werden. Neben einem prominent platzierten Hinweis auf die Mineralwasser-Jagd werden auch die Differenzierungsmerkmale der alwa Mineralwässer herausgestellt. Von diesen überzeugen können sich Verbraucher bei den zahlreichen Sampling- und Guerilla-Aktionen, die über den kompletten Kampagnenzeitraum hinweg im Handel sowie in verschiedenen Großstädten Baden-Württembergs umgesetzt werden. Zudem wird eine redaktionell gestaltete Zeitung als Postwurf an über 600.000 Haushalte verteilt.Die großangelegte Sammelpromotion soll nicht nur für erhöhte Aufmerksamkeit für die alwa Mineralwässer sorgen, sondern auch Kaufanreize für den Verbraucher schaffen und den Absatz ankurbeln.Weitere Infos unter www.alwa-mineralwasser.de/jagd