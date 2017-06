WOW-EFFEKT INKLUSIVE: RELAUNCH DES NORA SYSTEMS-INTRANETS MIT DEM SAP PORTAL & VANTAiO SOFTWARE

(fair-NEWS)

Nach kurzer Projektlaufzeit wurde der Relaunch von "noraCentral", dem Intranet des Weinheimer Bodenbelags-Spezialisten nora systems, realisiert - basierend auf den flexibel anpassbaren "ready to run" Portal Lösungen von VANTAiO.DIE HERAUSFORDERUNG: SAP-STANDARD JA, ABER NUTZUNGSGRAD MAXIMIERENBereits im Vorfeld hatte nora systems umfassende Erfahrung mit dem SAP Portal gemacht, jedoch ausschließlich im SAP-Standard-Modus. Der seit 2015 geplante Relaunch setzte weiterhin auf diese Grundlage - jedoch sollten die Möglichkeiten des Systems optimal ausgereizt werden. Ziel war ein zentrales, unternehmensweites Intranet mit klarem Fokus auf Content.Die Entscheidung für VANTAiO fiel schnell: Die flexibel anpassbaren Portal Lösungen überzeugten vom Start weg durch ihren budget- und zeitsparenden ready to run-Ansatz, der ideal für mittelständische Unternehmen geeignet ist.DIE UMSETZUNG: ATTRAKTIV, INTUITIV NUTZBAR UND RESPONSIVBasierend auf dem SAP Portal und den VANTAiO-Produkten workFrame, portalManager, documentManager und universalSearch entstand in kürzester Zeit "noraCental 2.0", ein Intranet mit attraktiver Oberfäche und einem äußerst einfach zu bedienenden Editor, das auch mobile Geräte unterstützt. Die komfortable, umfassende Suche und die Möglichkeit zum Ausspielen länderspezifischer News sind dabei nur zwei Bausteine von vielen auf dem Weg zum modernen digitalen Arbeitsplatz.DAS ERGEBNIS: POSITIVES FEEDBACK UND MEHR EFFIZIENZ BEI DER TÄGLICHEN ARBEITBereits zum Start des Pilotbetriebs in Q1/2017 waren die Nutzer äußerst positiv beeindruckt; die Redakteure gingen motiviert mit neuer Oberfläche und Tools ans Werk. Das neue Intranet ist das Eingangstor in die nora-Welt, auch von unterwegs, und das sogar mobil mit dem Smartphone. Der Zugang erfolgt ganz einfach via Internet über den sicheren Kommunikationskanal "https". Dabei werden den nora Mitarbeitern Inhalte, Dokumente, Applikationen und Prozesse berechtigungsabhängig bereitgestellt.AndreWieprecht, CIO / Corporate Organization & IT, nora systems GmbH: "noraCentral 2.0 - das ist Intranet mit WOW-Effekt! VANTAiO hat unsere Anforderungen mehr als erfüllt, die Expertise des gesamten Teams hat uns beeindruckt. So machen Portalprojekte Spaß."Über nora systems:nora systems ist Weltmarktführer für Kautschuk-Bodenbeläge und -Bodenbelagssysteme. Mit Innovationskraft und Qualität "made in Germany" unterstützt das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Architekten, Planer, Bauherren sowie Verarbeiter in ihrem Ziel, wohngesunde und ästhetische Innenräume zu gestalten.Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 1.100 Mitarbeiter, die 2016 mehr als 221,1 Millionen Euro erwirtschafteten. Am Stammsitz in Weinheim arbeiten heute rund 850 Mitarbeiter, er ist gleichzeitig Entwicklungs- und Produktionsstandort sowie Sitz der Verwaltung.Weltweit ist nora systems in über 80 Ländern aktiv, davon in 15 Ländern mit eigenen Vertriebsorganisationen. Die interne nora academy sichert ein einheitliches Unternehmens- und Produktwissen.nora systems GmbHHöhnerweg 2-469469 WeinheimTel.: 06201/80-7287Internet: www.nora.com/de



Bildinformation: VANTAiO Software