Workshop: Unmögliche Kündigungen gibt es nicht.

Einen halbtägigen Workshop "Kündigung geht nicht? Geht nicht, gibt"s nicht!" veranstaltet die Personalberatung <a href="www.conciliat.de/personal-beratung/personal-management-beratung/">Conciliat</a>, Stuttgart, am 19. Juli 2017 in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Käser & Dr. Bullinger in Stuttgart (Rotebühlplatz 1). In der vierstündigen Veranstaltung (14 bis 18 Uhr) erläutern die beiden Rechtsanwälte Dr. Hans-Martin Käser und Dr. Alexandra Bullinger, wie Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse kosteneffizient beenden können, selbst wenn dies auf den ersten Blick unmöglich erscheint - und zwar ohne horrende Abfindungen zu bezahlen.Die Spielregeln hierfür sind für Arbeitgeber zwar zuweilen etwas unbequem, jedoch erfüllbar. Wie zum Beispiel auch langjährige Arbeitsverhältnisse erfolgreich zu vertretbaren Kosten beendet werden können, wenn dies aus sachlichen Gründen geboten ist, erläutert die Referentin an konkreten Beispielen. Dabei gehen Herr Dr. Käser und Frau Dr. Bullinger unter anderem auf folgende Themen ein:-"Formelle Anforderungen an eine Kündigung"-"Kündigung bei Krankheit, low performance, Unverträglichkeit oder aus betrieblichen Gründen",-"Abmahnungen richtig formulieren und als Vorbereitung verwenden",-"Anhörung des Betriebsrats: Wie? Wann? (Fristen zwischen Anhörung und Kündigung)". Und:-"Besonderheit im Kündigungsprozess: Der Aufhebungsantrag des Arbeitgebers".Die beiden Referenten, die regelmäßig unter anderem Vorträge zum Betriebsverfassungs- und Arbeitsrecht halten, beantworten in diesem Zusammenhang auch individuelle Fragen der Teilnehmer.Für die Teilnahme an dem Workshop wird ein Unkostenbeitrag von 190 Euro (+ MwSt.) pro Teilnehmer erhoben. Nehmen an dem Workshop aus einem Unternehmen mehr als eine Person teil, wird für jeden weiteren Teilnehmer ein Preisnachlass von 25 Prozent gewährt. Nähere Infos über den halbtägigen Workshop "Kündigung geht nicht? Geht nicht, gibt"s nicht!" finden Interessierte auf der Startseite der Webseite der Personalberatung Conciliat ( www.conciliat.de ). Dort können sie sich auch anmelden.



