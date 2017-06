Exotischer Spielspaß auf der Osterinsel

Pressemitteilung von BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH

BALLY WULFF eröffnet mit dem Spiel Wild Rapa Nui die Jagd nach Scattern, Freispielen und Wilds

(fair-NEWS) Die Osterinsel mit ihren monumentalen Steinskulpturen ist der neue Spielplatz für Freispiel-Jäger. Das Spiel des Monats Juli lässt mit seinen bis zu 25 Freispielen den Atem stocken und belohnt wagemutige Abenteurer mit den beliebten Vollbildern.



Willkommen auf der Osterinsel, der Rapa Nui. BALLY WULFF hat die südostpazifische Insel als Themenschwerpunkt für ein temporeiches Spiel auserkoren. Die Steinskulptur Moai ist hierbei eines der zentralen Symbole. Tritt es im Basisspiel als Wild-Symbol noch ganz klassisch vereinzelt auf den Walzen liegend auf, kann es in den Freispielen große Gewinnchancen auslösen. Aktiviert werden die Freispiele durch den goldenen Scatter, der zum Start in die Freispiele eine spannende Wendung des Spiels veranlasst. Denn erscheint das Glückssymbol drei-, vier- oder fünfmal auf den Walzen, spendiert es dem Spielgast je nach Anzahl entweder 10, 15 oder sogar 25 Freispiele.



Wer sich nun mithilfe des goldenen Scatters seine Freispiele erobert hat, erkennt auch gleich den charmanten Kniff von Wild Rapa Nui. Denn zwei zufällig ausgewählte Walzen sind hier immer Wild. Die Freispiele garantieren somit mindestens zwei komplette Walzen, die mit einem großen Moai-Kopf auf der gesamten Walzenlänge als Wild geadelt werden. Glückspilze können sich über tolle Walzenbilder und die begehrten Vollbilder freuen.



Bildinformation: Wild Rapa Nui von BALLY WULFF

BALLY WULFF – gelebte Tradition trifft modernes Entertainment:

BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen im Segment der Unterhaltungselektronik und vereint die Bereiche Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geldspielgeräten. Der Absatz der Produkte fokussiert sich auf den deutschen Markt, aber auch auf das Exportgeschäft mit den Schwerpunkten Spanien und Italien.

Zum Produktportfolio des Berliner Traditionsunternehmens zählen modernste Geld-spielgeräte, die durch ihre zeitgemäße Optik, HD-Animation, Touchscreen und eine faszinierende Spielqualität überzeugen. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung unterhaltsamer, kreativer Spielesoftware, die ihren Einsatz in gewerblichen Spielstätten, der Gastronomie aber auch bei lizensierten Onlineanbietern findet.

BALLY WULFF bietet für die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen in den unterschiedlichen Segmenten jeweils das passende Produkt. Somit ist das Unter-nehmen eine wichtige Größe innerhalb der Freizeitbranche – selbstverständlich unter Beachtung eines umfangreichen, kontrollierten Spielerschutzes.

Bereits 1950 gegründet, gehört BALLY WULFF seit 2007 zur westfälischen SCHMIDT Gruppe. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 12 Niederlassungen und beschäf-tigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Exotischer Spielspaß auf der Osterinsel

