Quantum Leben zum Weltfondstag: Investmentfonds zur Altersvorsorge zunehmend beliebter

Der Weltfondstag, der am 19. April stattfand, ist für Quantum Leben ein guter Anlass, den Status quo im Bereich der Fondsinvestitionen neu zu betrachten. Immer mehr Sparer sorgen durch Fonds für das Alter vor – doch es liegt auch weiterhin viel ungenutztes Kapital auf deutschen Konten.Fondsgebundene Investitionen sind für die private Altersvorsorge heute nahezu obligatorisch. Im anhaltenden Zinstief fallen althergebrachte Sparmethoden weit hinter chancenreiche Fondsinvestitionen zurück. Die Liechtensteiner Quantum Leben AG blickt auf eine positive Entwicklung der letzten Monate zurück: Immer mehr Menschen legen ihr Geld an, anstatt es auf nicht profitablen Konten gewissermaßen „still zu legen“.Wenn es um die Sparquote geht, liegt Deutschland vor vielen anderen Nationen. Deutsche Sparer sind konsequent: Sie überweisen zum Beispiel monatlich feste Beträge auf ein Tagesgeldkonto – doch genau hier liegt das Problem: Denn auf Bankkonten ist das Geld gegenwärtig zwar sicher aufgehoben, aber es „arbeitet“ nicht. Im Gegenteil: Es verschlingt vielerorts Gebühren und erbringt in den allermeisten Fällen keine oder nur sehr geringe Zinsen. Die Mühe des Sparens ist damit zum Teil vergebens. Anders halten es die USA und Großbritannien. Zwar wird hier in Summe weniger gespart, allerdings wachsen die Vermögen dennoch schneller als in Deutschland. Der Grund: In den USA und in Großbritannien wird die private Altersvorsorge häufiger über Produkte mit Fondsanteil gestaltet – diese erweisen sich in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase als ein chancenreiches Instrument zum Vermögensaufbau.Dennoch meldete der BVI erst kürzlich erhebliche Neuzuflüsse bei Fonds. Die Zahl derer, die ihre Chancen nutzen, steigt also. Quantum Leben begrüßt diese Entwicklung und unterstützt Anleger, auf diese Weise dabei, ihren Lebensstandard auch im Alter halten zu können. In Form von fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung stellt die Versicherungsgesellschaft verlässliche Policen bereit, die als langfristige Investitionen konzipiert, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das angesparte Geld seine Arbeit wieder aufnimmt und sich vermehrt. Der Unterschied zu herkömmlichen Versicherungen: Fondsgebundene Policen lassen sich in der Regel stärker individualisieren und auf die jeweilige finanzielle Situation sowie die Erwartungshaltung des Kunden zuschneiden.Zudem legt Quantum Leben Wert darauf, dass die fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherung zu einhundert Prozent dem Anlegerprofil des Kunden entspricht. Steht Kapitalsicherheit an erster Stelle, wird hauptsächlich in stabile Fonds investiert.Mehr zum Thema Fonds und Altersvorsorge unter www.quantumlebenag.net



