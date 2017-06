GATC Biotechs Sanger Sequenzierungen mit Platin-Qualitätssiegel von SelectScience wegen höchster Bewertungen ausgezeichnet

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Konstanz, 29. Juni 2017: GATC Biotech, weltweit führender Anbieter von Sequenzierdienstleistungen, gibt bekannt, daß seine Sanger Sequenzier-Dienstleistungen, SUPREMERUN und LIGHTRUN für das Jahr 2017 von SelectScience mit dem Platin SelectScience® Seal of Quality ausgezeichnet wurden. Die neuartigen Qualitätssiegel markieren die Produkte, welche, auf der unabhängigen SelectScience Review Webseite, konsequent die höchsten Bewertungen erhalten.Die Qualtitätssiegel werden nur an 0,1% der auf der SelectScience-Website präsentierten Produkte vergeben. Die Auswahl basiert auf strengen Kriterien, wie z.B. der Anzahl der Bewertungen, die ein Produkt erhalten hat, sowie die durchschnittliche Bewertung des Kundenfeedbacks. In diesem Jahr hat SelectScience vier Qualitätssiegel, in den Kategorien Platin, Gold, Silber und Bronze, an 29 Unternehmen vergeben. GATC Biotech ist dieses Jahr die einzige Firma, die ein Platin-Siegel erhält."Wir fühlen uns sehr geehrt, dank der zahlreichen Rezensenten, die sich die Zeit nehmen, auf die Website zu gehen und ihr Feedback zu hinterlassen, von SelectScience das Platin-Siegel zu erhalten, ", sagte Detlef Janssen, Leiter Marketing & Kommunikation bei GATC Biotech. "Das Siegel ist uns besonders wichtig für uns, da es als Bestätigung der Qualität unserer Sanger-Sequenzierungsdienste von Fachleuten dient und unabhängig vergeben wird. Es ist ein fantastisches Gefühl, wenn die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter derartig herausgestellt und anerkannt wird und die schnelle Bearbeitung und Bereitstellung vonqualitativ hochwertigen Sanger Sequenzierergebnissen für weltweit zufriedene Kunden sorgt,.“Der <a href="https://www.gatc-biotech.com/shop/de/lightrun_produkte.html">LIGHTRUN</a>-Service von GATC Biotech bietet die Sanger-Sequenzierung von bereits beim Kunden vorgemischten DNA-Primer-Ansätzen. Der <a href="https://www.gatc-biotech.com/shop/de/supremerun_produkte.html">SUPREMERUN</a> Service eignet sich hervorragend für anspruchsvollere Templates, wie z.B. GC-reiche Sequenzen oder Hairpin-Strukturen. Des Weiteren kann in Verbindung mit dem SUPREMERUN eine große Auswahl an kostenlosen Universalprimern verwendet werden. Beide Dienste können für die Sequenzierung von einzelnen Proben in Tubes und 96-Well-Plates verwendet werden. Die Datenlieferung von meist über 1000 Nukleotide langen Sequenzen in Phred20 Qualität erfolgt in der Regel in weniger als 24 Stunden nach Probenversand.GATC Biotech freut sich auf das nächste Platin-Qualitätssiegel für seine Dienstleistungen in der Sanger Sequenzierung im Jahr 2018 und hofft bis dahin auch die Anzahl der Rezensionen für die NGS-Dienstleistungen weiter zu erhöhen.<a href="www.mynewsdesk.com/de/gatc-biotech/pressreleases/gatc-biotechs-sanger-sequenzierungen-mit-platin-qualitaetssiegel-von-selectscience-wegen-hoechster-bewertungen-ausgezeichnet-2041206">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/gatc-biotech">GATC Biotech AG</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/v5drm7" title="http://shortpr.com/v5drm7">http://shortpr.com/v5drm7</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/wissenschaft/gatc-biotech-s-sanger-sequenzierungen-mit-platin-qualitaetssiegel-von-selectscience-wegen-hoechster-bewertungen-ausgezeichnet-30674" title="www.themenportal.de/wissenschaft/gatc-biotech-s-sanger-sequenzierungen-mit-platin-qualitaetssiegel-von-selectscience-wegen-hoechster-bewertungen-ausgezeichnet-30674">www.themenportal.de/wissenschaft/gatc-biotech-s-sanger-sequenzierungen-mit-platin-qualitaetssiegel-von-selectscience-wegen-hoechster-bewertungen-ausgezeichnet-30674</a>



