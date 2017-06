Von vielen Firmen, auch in Tübingen, Stuttgart und Reutlingen, benötigt: Professionelle Übersetzungen

(fair-NEWS) Beim Kauf eines Elektrogerätes hatte jeder schon einmal professionelle Übersetzungen in der Hand. Die meisten Betriebsanleitungen beschreiben den Betrieb und die Funktionen des gekauften Gerätes nicht nur auf Deutsch, sondern zum Beispiel auch auf Englisch, Französisch, Arabisch oder Chinesisch.



Bis ein solcher Text in dieser Vielzahl von Sprachen vorliegt, sind mehrere wichtige Arbeitsschritte nötig. Und gerade, wenn es um technische Geräte, Medikamente oder Werkzeuge geht, wird schnell klar, dass jede einzelne Übersetzung perfekt sein muss.



Immer mehr Unternehmen benötigen solche professionellen Übersetzungen, denn immer mehr Unternehmen sind im internationalen Umfeld tätig, und haben Kunden und Handelspartner aus den unterschiedlichsten Ländern. Aber auch Privatpersonen nehmen häufig die Dienste von spezialisierten Übersetzungsbüros in Anspruch, sei es, um zum Beispiel eine Geburtsurkunde übersetzen zu lassen oder um ein Zeugnis in eine andere Sprache zu transferieren. Häufig muss eine solche Übersetzung auch beglaubigt werden, womit durch einen extra vereidigten Übersetzer die Makellosigkeit der Übersetzung garantiert und offiziell bestätigt wird - nicht alle Übersetzungsunternehmen bieten solche Beglaubigungen zusätzlich an.



Um zurück zu kommen auf das Beispiel der Übersetzung einer Betriebsanleitung, die in mehreren Ländern gelesen wird, ist es wichtig, zu sagen, dass das Unternehmen, das diese Übersetzung benötigt, sich zunächst an ein Büro für Übersetzungsdienstleistungen wenden wird. Worauf ist dabei zu achten? Als aller Erstes ist ein elementarer Punkt zu nennen, der die Qualität betrifft, nämlich die Zertifizierungen. Nicht wenige Unternehmen aus allen Branchen sind nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert worden. Diese Norm garantiert die Korrektheit aller normalen Büroabläufe, ist also nicht speziell auf den Bereich professioneller Übersetzungsbüros bezogen. Zusätzlich aber gibt es eine sehr viel seltener vergebene Norm, die speziell auf die Qualität der Arbeit von Übersetzungsbüros abzielt. Die wenigen Übersetzungsbüros, die über diese Norm verfügen, haben sich einem intensiven Prüfprozess ausgesetzt, an dessen Ende bei erfolgreichem Bestehen die Zertifizierung steht. Die Norm, die hier gemeint ist, nennt sich DIN EN ISO 17100.



Das Unternehmen, das nach dieser Norm zertifiziert wurde, arbeitet auf höchster Qualitätsbasis im Bereich Übersetzungen und Dolmetschen. Dies hat übrigens nichts mit dem Preis zu tun, auch die zertifizierten Unternehmen können genauso günstig oder sogar günstiger als die Kollegen sein. Und Achtung: Einige Unternehmen lassen zum Beispiel auf ihren Internetseiten verlauten, sie arbeiteten nach der Norm DIN EN ISO 17100. Dies bedeutet aber nicht, dass sie nach dieser Norm zertifiziert wurden, dass also lange geprüft und belegt wurde, dass ein durchgängig hoher Qualitätsstandard vorliegt.



GTBS, German Translation Business Service, aus Tübingen verfügt über beide genannten Zertifizierungen und ist damit vertrauter Partner vieler Unternehmen der Region Tübingen, Reutlingen, Stuttgart.



Wird zum Beispiel eine Betriebsanleitung oder ein ähnliches Dokument übersetzt, ist zudem wichtig, dass der ausgewählte Übersetzer nicht nur hochqualifiziert ist (bei GTBS zum Beispiel verfügen die speziell ausgebildeten Übersetzer über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung), sondern sich auch in dem Themenbereich auskennt, für den er übersetzt. Denn genauso wie Juristen ihre eigene Sprache haben, gibt es im technischen oder medizinischen Bereich Spezialitäten im Ausdruck, die nur der kennt, dem die jeweilige Branche nicht fremd ist.



Weiterhin wichtig ist die sogenannte Zweitkorrektur. Dabei übernimmt ein zweiter, professioneller Übersetzer den vom Kollegen übersetzten Text und prüft ihn. Dieser Qualitätsstandard zeugt vom Anspruch des jeweiligen Übersetzungsunternehmens. Ob eine solche Zweitkorrektur gemacht wird und, wie bei GTBS aus Tübingen, im Preis inkludiert ist, lässt sich vorab schnell erfragen.



Natürlich wollen viele Kunden neben der Qualität vor allem wissen, was eine solche Übersetzung kostet. Da kann der Tipp gegeben werden, auf Festpreise zu achten, so dass es keine Überraschungen gibt, und darauf, dass das Unternehmen nach Ausgangstext berechnet. Warum? Die meisten Texte "wachsen" durch ihre Übersetzung. Das heißt, sie werden schlicht länger und mehr Worte bedeuten einen höheren Preis. Berechnet das Unternehmen aber nach Ausgangstext, steht man hier auf der günstigeren Seite. Auch das lässt sich schnell erfragen, wenn es nicht ohnehin auf der Internetseite des Übersetzungsbüros beschrieben ist.



Apropos "Internetseite": Auch Onlineauftritte werden natürlich von professionellen Übersetzungsbüros in andere Sprachen übersetzt. Dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefragt und es hilft, wenn ein erfahrenes Büro diese Aufgabe übernimmt.



GTBS aus Tübingen bietet durch sein großes Netzwerk an qualifizierten Übersetzern Übersetzungen in alle Amtssprachen der Welt an. Auch das ist für viele Kunden interessant, denn so bekommt man Service aus einer Hand und muss nicht für unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Büros beauftragen.



Es sind also etliche Punkte, auf die Firmen und auch Privatpersonen achten können, wenn sie sich ihren Partner für professionelle Übersetzungen aussuchen.



Die Erfahrung zeigt, es lohnt sich: Eine hochwertige Übersetzung garantiert einfache Kommunikation, und einfache Kommunikation ist schöne Kommunikation.