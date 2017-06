Grüne Werte Energie GmbH: Nachhaltige Investitionen, hohe Zinserträge

(fair-NEWS)

Die Europäische Zentralbank lässt den Leitzins unverändert bei 0,0 Prozent. Für die Anleger bedeutet das fortgesetzt miserable Konditionen für Spar-, Tages- und Festgeldkonten. Eine zukunftsweisende Alternative sind die Investitionsmodelle der Grüne Werte Energie GmbH.Wer sich für die Zukunft finanziell absichern möchte, muss nach neuen Möglichkeiten der Geldanlage Ausschau halten. Die Geldpolitik der EZB lässt keinen Zweifel daran, dass es bis zur nächsten signifikanten Zinserhöhung noch dauern wird und selbst Experten können kaum voraussehen, wie es bis dahin um die Konjunktur bestellt sein wird. Seit März verharrt das Zinsniveau auf einem Rekordtief und alle Zeichen deuten darauf hin, dass die EZB nicht so bald von ihrem Anleihekaufprogramm und damit dem niedrigen Leitzins abkehren wird.Die Energiewende mitgestaltenDie Grüne Werte Energie GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, stabile und ertragreiche Geldanlagen mit Nachhaltigkeit ökologischem Verantwortungsbewusstsein zu kombinieren. Aus diesem Grund investiert sie in intelligente Anlagen, Unternehmen und Projekte zur Erzeugung von erneuerbaren Energien. Von diesem Konzept profitieren auch die Anleger. Die Energiewende, also die Abkehr von fossilen Brennstoffen sowie der Kernenergie, ist längst im Gange. Das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2050 nur noch erneuerbare Ressourcen zu nutzen, ist nicht nur erreichbar, es birgt auch ein enormes Potenzial. Das gesamte System zur Energiegewinnung muss neu aufgestellt werden. Neue Kraftwerke müssen gebaut, miteinander vernetzt und auf den jeweiligen Energiebedarf angepasst werden. Neue Methoden zur Energiespeicherung und -weiterleitung müssen entwickelt und implementiert werden. Für Investoren bieten sich hier hervorragende Möglichkeiten, die Zukunft unseres Planeten positiv mitzugestalten und dabei solide Renditen zu erzielen.Grüne Werte: Ökologisch und finanziell sinnvollDie Grüne Werte Energie bringt Investoren und ökologische Zukunftsprojekte zusammen. Anlegern bietet sie verschiedene Optionen, ihr Geld sicher flexibel und gewinnbringend anzulegen. Über die Vertriebsplattform www.buergerzins.de besteht die Möglichkeit, in verschiedene renditestarke Projekte zu investieren, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten



