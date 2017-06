Produktionsstart für die achte Generation des Ford Fiesta

(fair-NEWS)

Derzeit läuft er im Ford-Werk Köln noch vom Band. Aber schon im Juli 2017 wird man ihn überall auf Deutschlands Straßen sehen: Die achte Generation des Ford Fiesta, ein wahrer Bestseller der Marke Ford. Seit er vor 41 Jahren auf den Markt kam, wurden sagenhafte 17 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Jetzt geht die Modell-Ikone in ihr fünftes Jahrzehnt und ist dabei so hochwertig und vielseitig wie nie zuvor. Bei den Ford Partnern Leipzig kann man sich bereits jetzt über den neuen Ford Fiesta informieren: www.fordpartner-leipzig.de Mit fortschrittlichen Technologien setzt sich die nächste Generation des Ford Fiesta erneut an die Spitze des Kleinwagensegments. Die Baureihe bietet ein Angebot an Assistenzfunktionen, die in diesem Umfang beispielhaft sind. Technik-Fans wissen es zu schätzen, dass der Fahrer-Assistent auf Wunsch auf zwei Kamera-, drei Radar- und zwölf Ultraschallmodulen basiert. Gemeinsam überwachen sie einen 360-Grad-Bereich rund um das Fahrzeug und scannen die Straße bei Geradeaus-Fahrt bis zu 130 Meter weit.Auch wer weniger technische Features benötigt, ist bei den Ford Partnern Leipzig gut über die üppige Ausstattung des Ford Fiesta beraten. Im Showroom vor Ort oder über den Konfigurator online geben die Verkaufsberater Einblick in die technischen Möglichkeiten und demonstrieren diese gerne in der Praxis.Unter www.fordpartner-leipzig.de haben sich die Unternehmen Auto-Schneider, Dinnebier Automobile, Autocentrum Lützner Straße und Autohaus Krause zusammengeschlossen, um diesen und andere Services leichter anbieten zu können. Auf der Online-Plattform findet man Ansprechpartner und Kontaktadressen, etwa um eine unverbindliche Probefahrt zu buchen oder die aktuellen Finanzierungsangebote zu studieren. Praktisch dabei: Die Ford Partner Leipzig sind geografisch so gut wie gleichmäßig in der Stadt Leipzig verteilt und auch in den Orten Grimma und Machern vertreten.An allen Standorten sind die Orderbücher für den Ford Fiesta ab sofort geöffnet. Während in Köln die Fertigungsbänder noch auf Hochtouren laufen, können Fiesta-Fans in Leipzig bereits ihren Favoriten bestellen. Die Wahl fällt schwer bei insgesamt sieben (!) Varianten: Mit dem Einstiegsmodell Trend, der Edition Cool & Connect sowie dem Bestseller Titanium feiert der Fiesta Premiere. Im Herbst kommen zusätzlich die sportliche ST-Line und der luxuriöse Vignale hinzu. Komplettiert wird die Modell-Reihe 2018 mit dem Crossover-Modell Active und der ultimativen Sportvariante ST. Die Preisliste beginnt bei attraktiven 12.950 Euro.Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,9-3,8 (innerorts), 4,2-3,1 (außerorts), 5,2-3,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 118-87 g/km (kombiniert).



Bildinformation: Produktionsstart für die achte Generation des Ford Fiesta