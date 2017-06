Schmaler Rahmen, professionelle Features: die neue Business-Monitorserie von AOC mit "3-seitig rahmenlosem" Design

(fair-NEWS)

Amsterdam, 29. Juni 2017 - Display-Spezialist AOC präsentiert fünf Monitore aus der neuen 90-Serie (Pro-Line). Diese 60,5 cm (24") bis 68,6 cm (27") großen Monitore verfügen über fortschrittliche IPS-Panels mit breitem Farbspektrum richten sich an Unternehmen und anspruchsvolle Prosumer. Dank des attraktiven "3-seitig rahmenlosen" Designs sind die Displays perfekt für Multi-Monitor-Arbeitsplätze geeignet. Die integrierten Features zum Schonen der Augen reduzieren Beschwerden bei langer Computernutzung, und die hohe Energieeffizienz der Monitore hilft, Kosten zu senken und die CO2-Bilanz zu verbessern. Drei der neuen Modelle sind außerdem mit einem ergonomischen und leicht montierbaren Standfuß ausgestattet.Attraktives und funktionales DesignDie neue AOC Monitorserie umfasst Modelle in zwei Größen: 60,5 cm / 24" (I2490VXQ und I2490PXQU) sowie 68,6 cm / 27" (I2790VQ, I2790PQU und Q2790PQU). Das "3-seitig rahmenlose" Design und der "Gunmetal"-Finish des Standfußes sowie des unteren Rands bringen neuen Schwung auf die Schreibtische. Die preisgünstigeren Modelle I2490VXQ und I2790VQ sind mit einem einfacheren Standfuß ausgestattet, während die Modelle I2490PXQU, I2790PQU und Q2790PQU mit einer ergonomisch verstellbaren Variante ausgestattet sind, welcher ohne Schraubendreher leicht abmontiert werden kann. Die 90-Displays bieten diverse Einstellungsmöglichkeiten, darunter 130-mm-Höhenverstellung, -5°/+25°-Neigung, -165°/+165°-Schwenken und 90°-Drehung (Pivot), die für ein hohes Maß an Arbeitskomfort sorgen.Ausgezeichnete Bilder aus verschiedenen QuellenAlle 90-Modelle verfügen über fortschrittliche IPS-Panel für breite Betrachtungswinkel und hohe Farbgenauigkeit. Mit einer Farbraumabdeckung von 100 % sRGB und 90 % NTSC bieten diese Monitore bei jedem Blickwinkel (bis zu 178°) präzise Farben. Das Flaggschiff-Modell Q2790PQU verwendet ein QHD-Panel (2560 x 1440 Pixel), das vier 720p-Video-Streams auf einmal anzeigen kann. Die anderen vier Modelle sind mit Full-HD-Panels (1920 x 1080 Pixel) ausgestattet.Verschiedene Eingänge wie DisplayPort, HDMI und VGA machen es möglich, mehrere Bildquellen anzuschließen, um unterschiedliche visuelle Inhalte auf dem hochwertigen Panel zu erleben. Die eingebauten Lautsprecher liefern auch ohne externe Lautsprecherboxen und Kabel guten Sound, wodurch ein Kabelsalat auf dem Schreibtisch vermieden wird. Die PQU- und PXQU-Modelle verfügen außerdem über einen USB-3.0-Hub für den schnellen und einfachen Anschluss von Peripheriegeräten. Auf diese Weise muss man nicht unter den Schreibtisch kriechen, um Zubehör anzuschließen.Schonend für Augen und UmweltBesonders interessant für Office- und Home-User, die viel Zeit vor dem Monitor verbringen, ist der Low-Blue-Light-Modus der 90-Serie. Denn dieser reduziert schädliche kurzwellige blaue Lichtanteile. Darüber hinaus regelt die Flicker-Free-Funktion die Helligkeit des Monitors mit einem Gleichstrom-System (DC) anstelle von Pulsweitenmodulation (PWM), wodurch Augenmüdigkeit und Überanstrengung reduziert werden.Die Umweltfreundlichkeit der neuen Monitore ist außerdem mit mehreren Energieeffizienzzertifikaten wie Energy Star, EPEAT Gold und TCO belegt. Darüber hinaus lässt die E-saver-Software das Display bei Bedarf in ein Energiespar-Profil wechseln, wenn der User längere Zeit nicht am Monitor arbeitet , während der Eco-Modus die Bildschirmeinstellungen an verschiedene Inhalte anpasst (Text, Internet, Spiel, Film, Sport), um den Energieverbrauch zu minimieren. Weitere praktische Software-Features sind AOC Screen+, für die einfache Aufteilung des Desktops in verschiedene Bereiche und i-Menu für den Zugriff auf OSD-Einstellungen mit der Maus.ModellI2490VXQI2790VQI2490PXQUI2790PQUQ2790PQUGröße und Panel23,8" IPS27" IPS23,8" IPS27" IPS27" IPSAuflösung1920 x 10801920 x 10801920 x 10801920 x 10802560 x 1440E/AVGA, HDMI, DisplayPortVGA, HDMI, DisplayPortVGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0VGA, 2 x HDMI, DisplayPort, USB 3.0LaunchJuli 2017Juli 2017Juli 2017Juli 2017September 2017UVP169 EUR249 EUR199 EUR279 EUR399 EUR



Bildinformation: Die neue 90-Serie mit "3-seitig rahmenlosem" Design und einem Standfuß im „Gunmetal“-Look