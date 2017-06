HR-Start-up aventini nutzt Sonderfläche auf Zukunft Personal für einen starken Aufschlag

(fair-NEWS)

"Immer mehr HR-Abteilungen wollen sich zukunftsorientiert aufstellen und die Digitalisierung nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu modernisieren. Aktuell scheitert dies jedoch vielfach am Software-Angebot auf dem Markt", erläutert Markus Schropp, Geschäftsführer bei aventini, Waltenhofen. Und genau hier setzt das HR-Portal an, das von aventini in Zusammenarbeit mit HANSALOG Services entwickelt wurde. "Wir haben nicht nur eine moderne Oberfläche entwickelt, sondern vor allen Dingen die Prozesse im Hintergrund verschlankt und den aktuellen Anforderungen an moderne Personalarbeit angepasst. Unser HR-Portal steht für eine intuitive Bedienbarkeit sowie den mobilen Einsatz", ergänzt Schropp.Und um genau diese Punkte zeigen zu können, hat man sich entschlossen, auf der Zukunft Personal als Aussteller mit dabei zu sein. Das innovative Standkonzept "Arbeitswelten.HR" in Halle 2.1 hat die Kooperationspartner überzeugt, es passt genau zu dem, wofür das HR-Portal von aventini steht: Flexibilität, Mobilität und Aktualität. "Und wo könnten wir besser präsentieren, was wir darunter verstehen, als in Kundengesprächen auf der Zukunft Personal", schließt Schropp.Das neu geschaffene HR-Portal hält unterschiedliche Apps bereit. Für unterschiedliche Benutzer-Rollen lassen sich diejenigen Apps zusammenstellen, die für die tägliche Arbeit gebraucht werden. Hinter jeder App steht eine vollumfängliche Software. Der Umgang mit den einzelnen Tools ist leicht erlernbar, Schulungen sind nicht erforderlich. "Und genau dies können wir auf der Zukunft Personal den Besuchern unmittelbar am Stand zeigen. In wenigen Minuten sind sie in der Lage, einzelne Apps zu bedienen. Learning by doing, so können wir überzeugen", schmunzelt Schropp.Und noch etwas ist unkonventionell für den HR-Markt. Der Kunde bezahlt nur die App, die er auch tatsächlich nutzt. Je nach Bedarf können einzelne Module gebucht und auch wieder abbestellt werden.Hinter dem Start-up aventini, das für die technologische Plattform des HR-Portals verantwortlich ist, steht das fachlich fundierte Hintergrundwissen des etablierten Outsourcing-Spezialisten HANSALOG Services.Informationen unter <a href="www.aventini.de/">aventini.de</a> und <a href="www.hansalogservices.de/">hansalogservices.de</a>



Bildinformation: Dashboard mit Auswahl der HR-Apps von aventini