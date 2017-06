Shift Consulting AG und Euro HR Professionals GmbH kooperieren

(fair-NEWS)

Die Shift Consulting AG, Beratungsunternehmen rund um die Themen Multiprojektmanagement, Organisationsentwicklung und Lean Development, kooperiert mit der Euro HR Professionals GmbH aus München im Bereich des Executive Search für Fach- und Führungskräfte im Projektmanagement. Die Euro HR Professionals GmbH, ein Spin-Off der USG Professionals GmbH, ist eine Personalberatung, die sich auf die fundierte Personalbeschaffung von Fach- und Führungskräften in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen spezialisiert hat.Die Shift Consulting AG führt bei Kunden Consultingprojekte durch, z.B. die Einführung von Multiprojektmanagement nach gängigen Projektmanagement-Standards und bildet deren Fach- und Führungskräfte weiter. Häufig benötigen Kunden im Rahmen dieser Projekte hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte im Projektmanagement, beispielsweise Leiter PMO Project Management Office, Projektleiter oder Entwicklungsingenieure. Die Euro HR Professionals hat langjähriges Know-how im Executive Search und ein großes Netzwerk an Fach- und Führungskräften in unterschiedlichen Branchen. Dadurch ist eine schnelle und effiziente Besetzung von Positionen in Unternehmen möglich.Ralf Roeschlein, Vorstand der <a href="www.shift-consulting.de">Shift Consulting AG</a>: "Es ist für uns strategisch wichtig, unser Portfolio zu erweitern, um unseren Kunden einen hochqualifizierten Executive Search für ihre Bedarfe anbieten zu können. Denn häufig setzen Unternehmen nach unserer Beratung stärker auf Projektmanagement und schaffen neue Positionen. Wichtig für unsere Kunden ist, durch eine fundierte Personalauswahl die geeigneten Kandidaten für die neu zu besetzenden Stellen schnell und zuverlässig zu finden. Um die strategische Zusammenarbeit zu unterstreichen, haben wir uns an der Euro HR Professionals GmbH beteiligt."Günter Gollnick, Geschäftsführer der <a href="www.euro-hr-prof.com">Euro HR Professionals</a>: "Ich arbeite seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen mit der Shift Consulting AG zusammen. Durch diese langjährige und eingespielte Zusammenarbeit ist es möglich, passgenau die Anforderungen der Kunden zu treffen. Wir bringen unser Know-how in der schnellen und effektiven Personalsuche und -diagnostik in die Kooperation ein. So erhalten die Kunden genau das Personal, das sie aktuell benötigen und das sie unterstützt, effiziente Projektmanagement-Strukturen einzuführen und Unternehmensprojekte schnell und mit Erfolg umzusetzen."



Bildinformation: Shift Consulting AG und Euro HR Professionals GmbH kooperieren