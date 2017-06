DanCenter eröffnet die Ferienhaus-Saison 2018

(fair-NEWS) Hamburg, Juni 2017 – Viele skandinavische Ferienhäuser sind individuell ausgestattet und liegen an den schönsten Plätzen – oft direkt am Meer, in den Bergen oder am See. Urlauber, die ihr Lieblingshaus mit Kamin, Sauna oder Whirlpool auch für die kommende Saison beim Marktführer DanCenter sichern möchten, können schon jetzt buchen.



Ab 5. Juli sind die DanCenter Ferienhäuser in den beliebten Urlaubsdestinationen Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland in allen Reisebüros und Ferienhausportalen sowie unter www.dancenter.de/saisoneröffnung buchbar. In Vorfreude auf den künftigen Urlaub sichern sich DanCenter-Fans ihre Lieblingshäuser traditionell früh. Vor allem die Feier- und Brückentage um Ostern und Pfingsten sowie die langen Sommerferien sind gefragt. Wer sich sein Ferienhaus Dänemark zur gewünschten Zeit sichern möchte, sollte daher zeitnah mit der Urlaubsplanung beginnen.



Dänemark ist traumhaft für alle, die sich im Urlaub nach Erholung, unberührter Natur, endlosen Sandstränden und einer freundlichen Gastgeberkultur sehnen. Das gemütliche Nachbarland entwickelt sich bereits seit einigen Jahren zum absoluten Trendziel der Deutschen. Um dem anhaltenden Boom gerecht zu werden, bietet DanCenter ab sofort viele zusätzliche Ferienhäuser Dänemark in Strandnähe an den beliebten Nord- und Ostseeküsten an. Auch die Fjordlandschaften Norwegens und die schwedischen Schärengebiete stehen bei DanCenter-Kunden hoch im Kurs.



Für entspannte Ferien oder auch Wochenendtrips mit noch kürzerer Anreise bietet DanCenter viele neue Domizile an der deutschen Ostseeküste an: In der Region Olpenitz bei Kappeln beispielsweise warten geräumige Aktivitätshäuser für bis zu 24 Personen auf große Familien, kleine Gruppen und Vereine. Die modernen und im skandinavischen Stil gestalteten Unterkünfte der beiden Ferienparks in Scharbeutz überzeugen mit hochwertiger und durchdachter Ausstattung. Weitere Häuser und Wohnungen mit erstklassigem Meerblick finden Interessierte in der Marina Wendtorf.



Der Skandinavienspezialist verzichtet in der kommenden Saison erstmals auf üppige Printkataloge. „DanCenter hat unter Endverbrauchern und Reisebüros umfassende Marktanalysen durchgeführt. Das Ergebnis war eindeutig: Sowohl Kunden als auch die Reisebranche bevorzugen digitale Informationen und Inspirationsquellen und sehen die Bedeutung der Printkataloge eher rückläufig“ so Lars Ramme Nielsen, Verkaufs- und Marketing-Direktor von DanCenter A/S in Kopenhagen. Zur Einstimmung auf die verschiedenen Ferienhausgebiete bringt DanCenter daher im Oktober ein kostenloses Ferienhaus-Magazin mit vielen Hintergrundinformationen in die Reisebüros.



Persönliche Beratung und Buchung ist im Reisebüro und per Telefon unter 040-309 70 360 zu bekommen. Weitere Informationen sind unter www.dancenter.de sowie bei Facebook unter https://www.facebook.com/dancenter.ferienhaus zu finden. Unterstützung bei der Wahl des passenden Urlaubsdomizils geben zudem die über 60.000 Kundenbewertungen.



Hausbeispiele:



19835 Ferienhaus mit Meerblick in Nordjütland: Von Meerblick über Sauna und Kamin bis hin zu zwei Bädern, bietet dieses Haus alles für einen gemütlichen Familienurlaub in direkter Strandnähe. Sechs Personen sowie zwei Haustiere finden hier ihr Zuhause auf Zeit in einer beliebten Urlaubsregion.



24976 Ferienhaus auf Seeland: Nur wenige Schritte bis zum wohl schönsten Badestrand West-Seelands – dieses Ferienhaus ist schon wegen seiner Wasserlage etwas ganz Besonderes. Neun Personen und bis zu zwei Haustiere haben in dem geräumigen Haus, das auch über Sauna und Whirlpool verfügt, viel Freiraum.



76602 Aktivitätshaus in Olpenitz/Kappeln: Perfekt für den Urlaub mit dem Freundeskreis oder dem Verein: Insgesamt 18 Personen finden in dem großen und voll ausgestatten Ferienhaus Platz. Neben einem Aktivitätsraum bietet das Haus auch einen großen Swimmingpool, einen Whirlpool sowie einen Kamin.



77129 Gemütliches Ferienhaus in Westschweden: Das Ferienparadies mit eigenem Steg ist nur wenige Schritte von der Terrasse entfernt. In dem idyllischen Ferienhaus mit fantastischer Panorama-Aussicht zu Meer und Schärenküste lässt sich die Zweisamkeit hervorragend genießen.



37214 Aktivitätshaus im nördlichen Fjordnorwegen: Wohnlich und zeitgemäß ausgestattetes Ferienhaus mit Panoramaaussicht zum See, Tal und Gebirge. Ein kleiner Sandstrand ist nur 100m entfernt. Vier Personen können hier die wohl verdiente Auszeit genießen und mit dem mietbaren Ruderboot Ausflüge und Angeltouren hinaus auf den See unternehmen.